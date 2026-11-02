Em 2026/27, Raphinha soma 17 gols e três assistências em 12 jogos pelo BarcelonaJose Jordan / AFP
“Ele está jogando em um nível espetacular. Claro, seus pontos fortes e características se encaixam perfeitamente no nosso estilo. Sempre encontra espaços para atacar, e também temos jogadores que podem dar o passe final. É muito focado, é o nosso capitão e está demonstrando sua qualidade, o que é importante para nós”, disse o treinador, em entrevista coletiva.
O brasileiro tem sido escalado como camisa 9, centralizado na linha ofensiva do time catalão. Em 2026/27, já soma 17 gols e três assistências em 12 jogos, sendo 11 entre os titulares.
Lesão não foi grande problema para Raphinha
Apesar do tempo fora, o atacante conseguiu voltar em alto nível e ajudar o Barcelona a manter o bom desempenho. O time catalão é o líder isolado do Campeonato Espanhol, com 30 pontos. Quem está em segundo é o Atlético de Madrid, que tem 28.
Foco na Liga dos Campeões
“Para mim, Unai Emery é um dos melhores treinadores do mundo, com muito sucesso. A maneira como sua equipe joga demonstra uma estrutura clara. Você vê como eles cobram as bolas paradas, e é incrível a confiança que eles têm. Vai ser uma partida difícil contra um grande time e um grande treinador”, afirmou Hansi Flick.
Os números de Raphinha pelo Barcelona
. 2023/24: 10 gols e 11 assistências em 37 jogos
. 2024/25: 34 gols e 22 assistências em 57 jogos
. 2025/26: 21 gols e 7 assistências em 33 jogos
. 2026/27: 17 gols e 3 assistências em 12 jogos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.