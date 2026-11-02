Em 2026/27, Raphinha soma 17 gols e três assistências em 12 jogos pelo Barcelona - Jose Jordan / AFP

Em 2026/27, Raphinha soma 17 gols e três assistências em 12 jogos pelo BarcelonaJose Jordan / AFP

Publicado 02/11/2026 14:00

Técnico do Barcelona, Hansi Flick rasgou elogios a Raphinha, que vive um início de temporada avassalador no futebol europeu. A última grande atuação do atacante foi na goleada por 6 a 1 sobre o Alavés , no sábado (31), no Camp Nou, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Na ocasião, balançou a rede duas vezes.

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“Ele está jogando em um nível espetacular. Claro, seus pontos fortes e características se encaixam perfeitamente no nosso estilo. Sempre encontra espaços para atacar, e também temos jogadores que podem dar o passe final. É muito focado, é o nosso capitão e está demonstrando sua qualidade, o que é importante para nós”, disse o treinador, em entrevista coletiva.



O brasileiro tem sido escalado como camisa 9, centralizado na linha ofensiva do time catalão. Em 2026/27, já soma 17 gols e três assistências em 12 jogos, sendo 11 entre os titulares. “Ele está jogando em um nível espetacular. Claro, seus pontos fortes e características se encaixam perfeitamente no nosso estilo. Sempre encontra espaços para atacar, e também temos jogadores que podem dar o passe final. É muito focado, é o nosso capitão e está demonstrando sua qualidade, o que é importante para nós”, disse o treinador, em entrevista coletiva.O brasileiro tem sido escalado como camisa 9, centralizado na linha ofensiva do time catalão. Em 2026/27, já soma 17 gols e três assistências em 12 jogos, sendo 11 entre os titulares.

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Lesão não foi grande problema para Raphinha

Com lesão muscular na coxa direita, Raphinha chegou a ficar longe dos gramados por pouco mais de duas semanas no começo de outubro. Ele se machucou na vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, em amistoso no dia 29 de setembro, quando precisou sair no intervalo.



Apesar do tempo fora, o atacante conseguiu voltar em alto nível e ajudar o Barcelona a manter o bom desempenho. O time catalão é o líder isolado do Campeonato Espanhol, com 30 pontos. Quem está em segundo é o Atlético de Madrid, que tem 28.

Foco na Liga dos Campeões

Com Raphinha, o Barcelona se prepara para encarar o Aston Villa, nesta terça-feira (3). A bola vai rolar às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O time catalão tentará acabar com os 100% de aproveitamento da equipe inglesa no torneio continental.



“Para mim, Unai Emery é um dos melhores treinadores do mundo, com muito sucesso. A maneira como sua equipe joga demonstra uma estrutura clara. Você vê como eles cobram as bolas paradas, e é incrível a confiança que eles têm. Vai ser uma partida difícil contra um grande time e um grande treinador”, afirmou Hansi Flick.

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Os números de Raphinha pelo Barcelona

Raphinha chegou ao Barcelona em meados de 2022 e, de lá para cá, evoluiu e tornou-se um dos destaques do elenco, ao lado de Lamine Yamal.



. 2022/23: 10 gols e 12 assistências em 50 jogos

. 2023/24: 10 gols e 11 assistências em 37 jogos

. 2024/25: 34 gols e 22 assistências em 57 jogos

. 2025/26: 21 gols e 7 assistências em 33 jogos

. 2026/27: 17 gols e 3 assistências em 12 jogos