Harry Kane não escondeu a felicidade ao ganhar a Bola de Ouro 2026 - Franck Fife / AFP

Harry Kane não escondeu a felicidade ao ganhar a Bola de Ouro 2026Franck Fife / AFP

Publicado 02/11/2026 19:56

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"É um jogador incrível, sempre gostei dele", afirmou Simeone em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Bayern pela Liga dos Campeões, no estádio Metropolitano, em Madri.



O treinador argentino parabenizou Kane pela Bola de Ouro e destacou sua evolução ao longo da carreira no posicionamento e na movimentação em campo, "além de não ter se distanciado daquilo que sabe muito bem, que é fazer gols".



"Ele faz muito bem ao futebol e, principalmente, aos garotos que se espelham neste tipo de jogador", que prova que "é possível chegar a um grande nível com trabalho", disse Simeone, que também ressaltou a dificuldade que o Atlético terá contra o Bayern. "É um jogador incrível, sempre gostei dele", afirmou Simeone em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Bayern pela Liga dos Campeões, no estádio Metropolitano, em Madri.O treinador argentino parabenizou Kane pela Bola de Ouro e destacou sua evolução ao longo da carreira no posicionamento e na movimentação em campo, "além de não ter se distanciado daquilo que sabe muito bem, que é fazer gols"."Ele faz muito bem ao futebol e, principalmente, aos garotos que se espelham neste tipo de jogador", que prova que "é possível chegar a um grande nível com trabalho", disse Simeone, que também ressaltou a dificuldade que o Atlético terá contra o Bayern.

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"Gostaria de atacar 80 minutos e deixar os últimos dez para que eles possam nos atacar um pouco, pressioná-los lá em cima, que a equipe faça triangulações... Mas a realidade é outra", alertou.



"Vamos encontrar uma equipe potente, forte, e, obviamente, teremos que passar por momentos difíceis, duros, sair da pressão deles porque é uma pressão que eles trabalham muito bem", analisou o argentino.



"O Bayern é um dos melhores times do mundo, com grandes jogadores, e acredito que seja um ótimo desafio para nós, para ver até onde podemos chegar nesta Champions", disse, por sua vez, o meio-campista Álex Baena. "Gostaria de atacar 80 minutos e deixar os últimos dez para que eles possam nos atacar um pouco, pressioná-los lá em cima, que a equipe faça triangulações... Mas a realidade é outra", alertou."Vamos encontrar uma equipe potente, forte, e, obviamente, teremos que passar por momentos difíceis, duros, sair da pressão deles porque é uma pressão que eles trabalham muito bem", analisou o argentino."O Bayern é um dos melhores times do mundo, com grandes jogadores, e acredito que seja um ótimo desafio para nós, para ver até onde podemos chegar nesta Champions", disse, por sua vez, o meio-campista Álex Baena.

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Baena, campeão do mundo este ano pela seleção da Espanha, vive grande fase no Atlético, mas evita as comparações com Antoine Griezmann.



"Substituir um jogador como Antoine é quase impossível", afirmou.



"Sabíamos que ele deixaria uma lacuna muito grande, mas acho que, entre todos os companheiros, estamos fazendo um bom trabalho para tentar fazer com que sua ausência seja sentida o menos possível", acrescentou. Baena, campeão do mundo este ano pela seleção da Espanha, vive grande fase no Atlético, mas evita as comparações com Antoine Griezmann."Substituir um jogador como Antoine é quase impossível", afirmou."Sabíamos que ele deixaria uma lacuna muito grande, mas acho que, entre todos os companheiros, estamos fazendo um bom trabalho para tentar fazer com que sua ausência seja sentida o menos possível", acrescentou.