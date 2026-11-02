Jair não resistiu à derrota para o Coritiba e foi a 21ª troca no Brasileirão - Reprodução / TV Vitória

Jair não resistiu à derrota para o Coritiba e foi a 21ª troca no BrasileirãoReprodução / TV Vitória

Publicado 02/11/2026 13:35

Jair Ventura é mais um treinador demitido no Brasileirão , que agora chega a impressionantes 21 trocas em 33 rodadas disputadas. O comandante do Vitória foi dispensado nesta segunda-feira (2) após somar o quarto jogo sem triunfo e ficar em situação perigosa na luta contra o rebaixamento. A gota d'água foi a derrota no confronto direto com o Coritiba, sábado (31), no Couto Pereira, por 2 a 0.

Antes, a equipe vinha de empates por 1 a 1 com Corinthians e Athletico-PR e revés de 2 a 1 frente ao São Paulo. Com 38 pontos, o time aparece na 14ª colocação, três a mais que o Corinthians, que abre a faixa de queda. Sem vencer há quatro jogos, o Vitória viu o risco de rebaixamento aumentar para 14.7%, segundo os dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

"O Esporte Clube Vitória comunica a rescisão de contrato com o técnico Jair Ventura. Ao lado dos assistentes Emílio Faro e Antônio Macedo, que compõem sua comissão técnica, Jair teve papel decisivo na permanência do clube na Série A em 2025, foi campeão da Copa do Nordeste em 2026 e conduziu nosso time às quartas de final da Copa do Brasil 2026.", anunciou o Vitória.

A demissão de Jair Ventura nesta segunda-feira rendeu críticas ao presidente Fábio Mota nas redes sociais do clube. Mas, por ter bancado o comandante e ter demorado em optar pela demissão. Ameaçado de queda, o Vitória entra em campo apenas na sexta-feira (6), quando recebe o Fluminense, no Barradão. Em caso de triunfos de Grêmio, Mirassol e Corinthians, que atuam entre terça e quarta, o time poderá entrar em campo na zona de degola.

Com a queda de Jair Ventura, agora restam apenas cinco equipes que permanecem com seu técnico desde o início do Brasileirão: o segundo colocado Palmeiras, com Abel Ferreira; o Athletico-PR de Odair Hellmann em quinto; o Bahia de Rogério Ceni em sexto; o Red Bull Bragantino de Vagner Mancini na nona posição e o ameaçado Mirassol de Rafael Guanaes, atualmente em 16º.

Com a queda de Jair Ventura, agora restam apenas cinco equipes que permanecem com seu técnico desde o início do Brasileirão: o segundo colocado Palmeiras, com Abel Ferreira; o Athletico-PR de Odair Hellmann em quinto; o Bahia de Rogério Ceni em sexto; o Red Bull Bragantino de Vagner Mancini na nona posição e o ameaçado Mirassol de Rafael Guanaes, atualmente em 16º.

Nas últimas cinco rodadas do Brasileirão, o Vitória disputará três jogos em casa: contra Fluminense na 34ª rodada, o Bragantino na 35ª rodada e o Santos na 37ª rodada. Além disso, o Leão ainda encara o Internacional, no Beira-Rio, pela 36ª rodada, e o Vasco, no último compromisso da temporada, em São Januário. Com 38 pontos, o time baiano precisa de sete para chegar o número mágico (45) da permanência.