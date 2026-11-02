Jair não resistiu à derrota para o Coritiba e foi a 21ª troca no BrasileirãoReprodução / TV Vitória
Vitória demite Jair Ventura, e Brasileirão soma 21 trocas de técnicos
Treinador foi dispensado nesta segunda-feira (2) após chegar ao quarto jogo consecutivo sem vencer na competição e deixar o clube em perigo
Seedorf, do Corinthians, tem licença de técnico negada pela Conmebol
Holandês já havia tido problemas para ser registrado no BID da CBF, o que atrasou sua estreia; agora pode enfrentar novas dificuldades
CBF não divulga análise do VAR de suposto pênalti em Palmeiras x Vasco
Possível toque de mão do zagueiro alviverde Barboza dentro da área foi um dos lances mais polêmicos do duelo deste domingo (1º)
Simeone parabeniza Kane por Bola de Ouro: ‘Faz muito bem ao futebol’
Técnico do Atlético de Madrid elogiou o atacante antes do duelo com o Bayern de Munique, pela quarta rodada da Liga dos Campeões
Brasileiro ex-Arsenal pode substituir José Boto no Flamengo
Diretor de futebol do Rubro-Negro, português tem contrato até o fim deste ano e não deve renovar; nomes do futebol europeu estão em pauta
Mourinho exalta desempenho do Real Madrid: 'Estamos crescendo'
Treinador português vinha sendo criticado por torcedores e pela mídia internacional em razão do rendimento abaixo do esperado
São Paulo vai pagar um valor milionária ao Botafogo por conta de Artur
Este valor é referente a uma cláusula imposta no contrato do atleta, que foi atingida pelo mesmo; Ele está emprestado ao Tricolor Paulista
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