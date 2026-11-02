Mourinho vai encarar ex-clube - Divulgação/ Real Madrid

Mourinho vai encarar ex-clubeDivulgação/ Real Madrid

Publicado 02/11/2026 19:00

O atual treinador do Real Madrid, José Mourinho , avaliou uma melhora no desempenho da equipe após a vitória por 3 a 0 sobre o Racing Club. O renomado português ainda destacou o crescimento individual de suas principais peças como fator determinante.

"Estamos crescendo. Estamos há menos de quatro meses e é pouco tempo. Mas fomos crescendo progressivamente. Entendi coisas que não entendia no primeiro dia. Os jogadores entendem melhor meu caráter como treinador, porque, como pessoa, é secundário, e entendem as coisas que, para mim, não são negociáveis", afirmou o técnico, tratando o curto tempo de trabalho como justificativa para o rendimento inicial abaixo do esperado.

Mourinho também destacou o empenho defensivo que os atacantes da equipe tiveram, e atrelou este fato à melhora e ao padrão que foi demonstrado ao longo da vitória.

"Há jogadores que têm mais aptidões físicas e táticas para o trabalho defensivo. Mas também vi Kylian pressionar na circulação na primeira fase. Vi pessoas muito comprometidas. A equipe está crescendo e jogando bem. Na minha opinião, deveria marcar mais gols com as oportunidades que tivemos. Mas melhoramos e, depois, no bloco baixo, a equipe sabe se compactar. Estou feliz com esse crescimento. Quando jogadores mais ofensivos fazem ações de trabalho e sacrifício, isso também é uma mensagem positiva para a equipe", garantiu o comandante experiente.

Por fim, o português ainda reforçou que essa melhora também está sendo refletida no crescimento da confiança de todos os jogadores do elenco.

"O futebol é jogado por homens e mulheres. São homens e mulheres que jogam futebol, não são jogadores ou jogadoras. São homens e mulheres que jogam futebol. O aspecto emocional também conta muito. Quando as coisas dão certo, parece que dão certo para todos. (...) Quando o momento é bom, as coisas parecem ser melhores do que realmente são", finalizou o treinador.

Situação do Real Madrid na temporada

Hoje, o Real Madrid está no terceiro lugar do Campeonato Espanhol com 27 pontos, três a menos que o líder, o Barcelona. Enquanto isso, na Champions League, a equipe está empatada com mais quatro times no topo da tabela, mas ocupa a 4 posição por conta dos critérios de desempate da competição.

O time comandado por José Mourinho retorna a campo na quarta-feira (4), para enfrentar o AEK Athens, da Grécia, pela Champions League. O jogo ocorrerá Allwyn Arena, às 14h45 (de Brasília).