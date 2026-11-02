Mourinho vai encarar ex-clubeDivulgação/ Real Madrid
Mourinho exalta desempenho do Real Madrid: 'Estamos crescendo'
Treinador português vinha sendo criticado por torcedores e pela mídia internacional em razão do rendimento abaixo do esperado
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São Paulo vai pagar um valor milionária ao Botafogo por conta de Artur
Este valor é referente a uma cláusula imposta no contrato do atleta, que foi atingida pelo mesmo; Ele está emprestado ao Tricolor Paulista
Pilotos exaltam título de Kimi Antonelli: 'Impressionante e merecido'
Aos 20 anos, o italiano se tornou o mais jovem da história a conquistar a Fórmula 1; Verstappen, Hamilton, Norris e Leclerc o elogiaram
Discussão entre Hamilton e Leclerc aumenta tensão na Ferrari
Piloto monegasco bateu no britânico heptacampeão na largada do GP do México e gerou troca de farpas pelo rádio da equipe durante a corrida
Meia do Palmeiras explica lance curioso contra o Vasco: 'Juro que vi'
Lucas Evangelista pediu toque de mão junto com os cruz-maltinos em lance de possível pênalti do zagueiro Barboza, no jogo deste domingo (1º)
Jornalista afirma que Marcão não será técnico do Fluminense em 2027
Treinador assumiu o comando da equipe de forma interina e, posteriormente, foi efetivado após a demissão de Luis Zubeldía, em agosto
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