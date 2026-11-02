Seedorf assumiu o Corinthians em outubro deste ano - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Seedorf assumiu o Corinthians em outubro deste anoRodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 02/11/2026 21:29 | Atualizado 02/11/2026 21:29

A regularização de Clarence Seedorf como técnico do Corinthians teve um novo impasse. Contratado em 11 de outubro, o holandês mal teve seu nome regularizado no BID da CBF e já enfrenta outro problema. A Conmebol não reconheceu a licença apresentada pelo treinador, decisão comunicada à CBF na última sexta-feira (30) o que pode impedi-lo de comandar o Corinthians à beira do gramado.

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O questionamento da Conmebol está relacionado ao tempo de experiência de Seedorf como treinador. A entidade exige três anos de trabalho à frente de equipes profissionais para reconhecer a certificação apresentada pelo holandês. A informação foi noticiada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Estadão. O questionamento da Conmebol está relacionado ao tempo de experiência de Seedorf como treinador. A entidade exige três anos de trabalho à frente de equipes profissionais para reconhecer a certificação apresentada pelo holandês. A informação foi noticiada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Estadão.

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Desde que iniciou a carreira como técnico, em 2014, Seedorf passou por Milan, Shenzhen FC, Deportivo La Coruña e seleção de Camarões, mas acumula por volta de 27 meses de atuação, abaixo dos 36 meses exigidos pela Conmebol para reconhecer a certificação. Desde que iniciou a carreira como técnico, em 2014, Seedorf passou por Milan, Shenzhen FC, Deportivo La Coruña e seleção de Camarões, mas acumula por volta de 27 meses de atuação, abaixo dos 36 meses exigidos pela Conmebol para reconhecer a certificação.

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Para tentar reverter a decisão, o Corinthians pretende pedir que também seja considerado o período de três anos em que o holandês integrou o Conselho de Supervisão da Federação Holandesa de Futebol, além de sua atuação como professor em cursos de formação de treinadores da Uefa. Para tentar reverter a decisão, o Corinthians pretende pedir que também seja considerado o período de três anos em que o holandês integrou o Conselho de Supervisão da Federação Holandesa de Futebol, além de sua atuação como professor em cursos de formação de treinadores da Uefa.

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Segundo apurou o Estadão, Seedorf vinha trabalhando com uma licença provisória, enquanto aguardava a liberação definitiva da Uefa e da Conmebol. A CBF deve analisar o caso nesta terça-feira, 3, quando a situação do treinador poderá ficar mais clara. Até lá, a presença do holandês à beira do campo no clássico contra o São Paulo, na quarta-feira, segue indefinida. Segundo apurou o Estadão, Seedorf vinha trabalhando com uma licença provisória, enquanto aguardava a liberação definitiva da Uefa e da Conmebol. A CBF deve analisar o caso nesta terça-feira, 3, quando a situação do treinador poderá ficar mais clara. Até lá, a presença do holandês à beira do campo no clássico contra o São Paulo, na quarta-feira, segue indefinida.

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Depois de anunciado, Seedorf levou um tempo até estrear pelo Corinthians. O treinador não teve o nome publicado no BID e, então, acompanhou da arquibancada da Neo Química Arena o empate com o Vitória pelo Brasileirão. Depois de anunciado, Seedorf levou um tempo até estrear pelo Corinthians. O treinador não teve o nome publicado no BID e, então, acompanhou da arquibancada da Neo Química Arena o empate com o Vitória pelo Brasileirão.