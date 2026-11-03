Harry Kane foi eleito o melhor jogador do mundo na Bola de Ouro 2026 - Franck Fife / AFP

Harry Kane foi eleito o melhor jogador do mundo na Bola de Ouro 2026Franck Fife / AFP

Publicado 03/11/2026 09:23

"A Bola de Ouro na semana passada foi uma das melhores sensações que já tive na minha vida e na minha carreira", admitiu Kane em entrevista coletiva na véspera da partida contra o Atlético de Madrid, na capital espanhola, pela Champions."Mas viver momentos com a equipe, comemorações com o clube, poder erguer a Liga dos Campeões com o Bayern seria uma sensação incrível", avaliou.Kane disse que o prêmio "é um grande marco", mas que joga para dividir as conquistas com seus companheiros."Os troféus coletivos são a razão pela qual jogamos futebol. O aspecto de equipe no nosso esporte é muito, muito importante", disse o atacante do Bayern.Por isso, "eu escolheria a Liga dos Campeões, mas tenho a oportunidade de conseguir ambos. Vamos ver o que acontece", afirmou.Kane também agradeceu os elogios que recebeu do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, que disse que o artilheiro inglês é um exemplo para os mais jovens de que é possível alcançar o alto nível com trabalho e constância."Ganhar a Bola de Ouro foi uma conquista enorme para mim, tive que superar muitos desafios na minha carreira. Algumas pessoas não achavam que eu chegaria tão longe", concluiu Kane.