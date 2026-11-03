Harry Kane foi eleito o melhor jogador do mundo na Bola de Ouro 2026Franck Fife / AFP

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O atacante inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, recém-coroado vencedor da Bola de Ouro, afirmou nesta segunda-feira (2) que trocaria o prêmio individual pelo título na Liga dos Campeões.
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"A Bola de Ouro na semana passada foi uma das melhores sensações que já tive na minha vida e na minha carreira", admitiu Kane em entrevista coletiva na véspera da partida contra o Atlético de Madrid, na capital espanhola, pela Champions.

"Mas viver momentos com a equipe, comemorações com o clube, poder erguer a Liga dos Campeões com o Bayern seria uma sensação incrível", avaliou.

Kane disse que o prêmio "é um grande marco", mas que joga para dividir as conquistas com seus companheiros.

"Os troféus coletivos são a razão pela qual jogamos futebol. O aspecto de equipe no nosso esporte é muito, muito importante", disse o atacante do Bayern.

Por isso, "eu escolheria a Liga dos Campeões, mas tenho a oportunidade de conseguir ambos. Vamos ver o que acontece", afirmou.

Kane também agradeceu os elogios que recebeu do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, que disse que o artilheiro inglês é um exemplo para os mais jovens de que é possível alcançar o alto nível com trabalho e constância.

"Ganhar a Bola de Ouro foi uma conquista enorme para mim, tive que superar muitos desafios na minha carreira. Algumas pessoas não achavam que eu chegaria tão longe", concluiu Kane.
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Relembre como ficou o Top-30 da Bola de Ouro 2026

1º: Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra)
: Kylian Mbappé (Real Madrid e PSG)
: Lamine Yamal (Barcelona e Espanha)
: Rodri (Barcelona e Espanha)
: Lionel Messi (Inter Miami e Argentina)
: Kvara Kvaratskhelia (PSG e Geórgia)
: Dembélé (PSG e França)
: Haaland (Manchester City e Noruega)
: Olise (Bayern de Munique e França)
10º: Fabián Ruíz (PSG e Espanha)
11º: Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)
12º: Pau Cubarsí (Barcelona e Espanha)
13º: Achraf Hakimi (PSG e Marrocos)
14º: Vitinha (PSG e Portugal)
15º: Declan Rice (Arsenal e Inglaterra)
16º: Ferran Torres (Barcelona e Espanha)
17º: Vini Jr. (Real Madrid e Brasil)
18º: Marc Cucurella (Chelsea e Espanha)
19º: João Neves (PSG e Portugal)
20º: Willian Pacho (PSG e Equador)
21º: Gabriel Magalhães (Arsenal e Brasil)
22º: Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)
23º: Nuno Mendes (PSG e Portugal)
24º: Luis Díaz (Bayern de Munique e Colômbia)
25º: Marquinhos (PSG e Brasil)
26º: Dayot Upamecano (Bayern de Munique e França)
27º: Bruno Fernandes (Manchester United e Portugal)
28º: Julián Quiñones (Al-Qadsiah e México)
29º: William Saliba (Arsenal e França)
29º: Sadio Mané (Al-Nassr e Senegal)