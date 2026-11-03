Harry Kane foi eleito o melhor jogador do mundo na Bola de Ouro 2026Franck Fife / AFP
"A Bola de Ouro na semana passada foi uma das melhores sensações que já tive na minha vida e na minha carreira", admitiu Kane em entrevista coletiva na véspera da partida contra o Atlético de Madrid, na capital espanhola, pela Champions.
"Mas viver momentos com a equipe, comemorações com o clube, poder erguer a Liga dos Campeões com o Bayern seria uma sensação incrível", avaliou.
Kane disse que o prêmio "é um grande marco", mas que joga para dividir as conquistas com seus companheiros.
"Os troféus coletivos são a razão pela qual jogamos futebol. O aspecto de equipe no nosso esporte é muito, muito importante", disse o atacante do Bayern.
Por isso, "eu escolheria a Liga dos Campeões, mas tenho a oportunidade de conseguir ambos. Vamos ver o que acontece", afirmou.
Kane também agradeceu os elogios que recebeu do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, que disse que o artilheiro inglês é um exemplo para os mais jovens de que é possível alcançar o alto nível com trabalho e constância.
"Ganhar a Bola de Ouro foi uma conquista enorme para mim, tive que superar muitos desafios na minha carreira. Algumas pessoas não achavam que eu chegaria tão longe", concluiu Kane.
Relembre como ficou o Top-30 da Bola de Ouro 2026
2º: Kylian Mbappé (Real Madrid e PSG)
3º: Lamine Yamal (Barcelona e Espanha)
4º: Rodri (Barcelona e Espanha)
5º: Lionel Messi (Inter Miami e Argentina)
6º: Kvara Kvaratskhelia (PSG e Geórgia)
7º: Dembélé (PSG e França)
8º: Haaland (Manchester City e Noruega)
9º: Olise (Bayern de Munique e França)
10º: Fabián Ruíz (PSG e Espanha)
11º: Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)
12º: Pau Cubarsí (Barcelona e Espanha)
13º: Achraf Hakimi (PSG e Marrocos)
14º: Vitinha (PSG e Portugal)
15º: Declan Rice (Arsenal e Inglaterra)
16º: Ferran Torres (Barcelona e Espanha)
17º: Vini Jr. (Real Madrid e Brasil)
18º: Marc Cucurella (Chelsea e Espanha)
19º: João Neves (PSG e Portugal)
20º: Willian Pacho (PSG e Equador)
21º: Gabriel Magalhães (Arsenal e Brasil)
22º: Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)
23º: Nuno Mendes (PSG e Portugal)
24º: Luis Díaz (Bayern de Munique e Colômbia)
25º: Marquinhos (PSG e Brasil)
26º: Dayot Upamecano (Bayern de Munique e França)
27º: Bruno Fernandes (Manchester United e Portugal)
28º: Julián Quiñones (Al-Qadsiah e México)
29º: William Saliba (Arsenal e França)
29º: Sadio Mané (Al-Nassr e Senegal)
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