Jesús de Miguel havia sido internado na última segunda-feira (2), mas não resistiu - Reprodução / CD Tenerife

Jesús de Miguel havia sido internado na última segunda-feira (2), mas não resistiuReprodução / CD Tenerife

Publicado 03/11/2026 10:00

na competição em que havia ajudado o Tenerife a disputar. Aos 30 anos, o atacante tinha um status especial no clube, ao ser um dos destaques no retorno à segunda divisão, com a conquista da Primera Federación (3ª Divisão espanhola) na temporada passada. trágica morte de Jesús de Miguel , após se chocar com o goleiro Jesús Owono durante partida contra o Andorra, aconteceu justamenteAos 30 anos, o atacante tinha um status especial no clube, ao serna temporada passada.

Contratado em 8 de julho de 2025, com vínculo previsto até junho de 2028, De Miguel chegou ao Tenerife depois de três temporadas no Castellón. O clube buscava um atacante com larga experiência em conseguir o acesso ao segundo nível do futebol espanhol, e o jogador correspondeu à expectativa: marcou 11 gols e foi um dos nomes importantes da campanha que culminou no objetivo alcançado.

A passagem pelo time das Ilhas Canárias também ficou marcada por um início de grande impacto. Nas cinco primeiras partidas oficiais, Jesús de Miguel balançou as redes seis vezes. O desempenho estabeleceu um recorde de gols para um estreante na história de 103 anos do Tenerife.

A carreira de Jesús de Miguel



Nascido em Madri e conhecido como 'Demi', Jesús de Miguel iniciou sua formação nas categorias de base do Real Madrid e também passou pelo Leganés. Ao longo da carreira, defendeu Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca e Castellón antes de chegar ao Tenerife.

Um dos primeiros acessos de sua trajetória aconteceu em 2018, quando defendia o Internacional de Madrid. Em maio daquele ano, foi titular na vitória sobre o time reserva do Tenerife pela final dos playoffs que garantiu a promoção à Segunda División B.

Na sequência, integrou o elenco do Fuenlabrada que subiu à Segunda Divisão na temporada 2018/19. Já o clube no qual conseguiu maior regularidade e ganhou destaque como atacante foi pelo Navalcarnero.

Em 2021, assinou com o Unionistas de Salamanca. Na primeira temporada, marcou 12 gols na Primera Federación e chamou a atenção do Castellón, que acertou sua contratação em janeiro de 2023.

A passagem pelo clube foi outro capítulo importante da carreira de De Miguel. O atacante participou do acesso à Segunda Divisão em 2024, com 16 gols marcados.

Ao todo, encerrou sua passagem pela equipe com 25 gols, sendo três deles na Segunda Divisão, disputada na temporada 2024/25. No Tenerife, porém, seu nome ficou associado a uma das celebrações mais importantes da história recente da equipe: o retorno à Segunda Divisão, após a queda traumática na temporada anterior.





