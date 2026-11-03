Jesús de Miguel havia sido internado na última segunda-feira (2), mas não resistiuReprodução / CD Tenerife
Saiba quem é Jesús de Miguel, morto em choque com goleiro na Espanha
Atacante era conhecido por ajudar clubes a conseguirem subir da terceira para a segunda divisão, onde atuava pelo Tenerife
A carreira de Jesús de Miguel
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Jesús de Miguel, do Tenerife, faleceu nesta terça-feira (3) depois do acidente no duelo com o Andorra, em partida da segunda divisão
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