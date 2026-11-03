Após início animador com Filipe Luís, Monaco sofre com tropeços no Campeonato Francês - Valery Hache / AFP

Após início animador com Filipe Luís, Monaco sofre com tropeços no Campeonato FrancêsValery Hache / AFP

Publicado 03/11/2026 12:00

problemas físicos no elenco e questionamentos sobre suas decisões. Filipe Luís vive um momento de pressão no Monaco com o quarto jogo sem vencer no Campeonato Francês . Depois de um início promissor, o treinador enfrenta uma fase de resultados ruins,

A insatisfação já aparece também nos bastidores, onde algumas escolhas do brasileiro passaram a ser alvo de críticas, segundo o jornal francês 'Nice-Matin'.



A derrota por 3 a 1 para o Paris FC ampliou o desgaste. A escalação de Dier no lugar de Sinayoko, por exemplo, gerou questionamentos. Afinal, Sinayoko foi contratado nesta temporada, mas não teria recebido a aprovação de Filipe Luís.



Essa foi apenas uma das mudanças constantes na equipe. Segundo a publicação francesa, o treinador promoveu uma média de 3,5 alterações nas oito partidas, não apenas por opção, mas também por problemas de lesões ou suspensão.



Nos cinco primeiros compromissos à frente do time, Filipe Luís conseguiu manter a formação titular. Mas agora, diante das alterações, encontra dificuldade para reencontrar as atuações consistentes do início.



Insatisfação com as escolhas de Filipe Luís



O jornal ainda informa que o brasileiro também passou a ter dificuldades na gestão do elenco. Zakaria não gostou de ser substituído no intervalo da partida contra o Lille e voltou a sair antes do fim diante do Paris FC.



Por outro lado, Camara continuou em campo mesmo com atuações com erros importantes, o que foi visto como um tratamento diferente em relação a outros atletas, segundo uma fonte jornalística da reportagem.



Os jogadores também estariam incomodados com decisões táticas de Filipe Luís. Há um grupo que defende a utilização de três no meio-campo para oferecer mais proteção à defesa. Essa alternativa, porém, ainda não foi utilizada pelo treinador.



Além disso, o brasileiro está com dificuldade de dar respostas imediatas quando suas opções não surtem efeito em campo.



Apesar dos questionamentos recebidos, Filipe Luís mantém um bom relacionamento com os jogadores. Ainda assim, o ambiente de cobrança aumentou, mas ele tem o respaldo da diretoria do Monaco, principalmente do também brasileiro Thiago Scuro.



Próximos jogos do Monaco



Uma resposta a esse momento turbulento pode começar a ser dada na quinta-feira (5), quando o time enfrenta o Nordsjaelland, da Dinamarca, às 17h, pela Liga Conferência.

Já pelo Campeonato Francês, o Monaco de Filipe Luís pode acabar com o jejum de quatro jogos sem vencer no próximo domingo (8), às 13h15 (de Brasília), fora de casa contra o Le Mans, pela 10ª rodada. A partida é importante para o futuro na competição, já que o clube despencou para o sétimo lugar ao estacionar nos 15 pontos.











