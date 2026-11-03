Gabriel Medina pode se tornar tetracampeão mundial da WSL - Matt Dunbar/WSL

Gabriel Medina pode se tornar tetracampeão mundial da WSLMatt Dunbar/WSL

Publicado 03/11/2026 13:05

Após três anos, Gabriel Medina voltou a vencer uma etapa do Circuito Mundial de Surfe (WSL) . O tricampeão mundial superou o australiano Jack Robinson na decisão em Cloud 9, nas Filipinas, na madrugada desta terça-feira (3), encerrou o jejum e acirrou a disputa pelo título com o atual campeão Yago Dora. Com isso, ele tem chances de conquistar o tetra em Pipeline, no Havaí, entre 8 e 20 de dezembro.

Em 2026, Gabriel Medina voltou ao Circuito Mundial após perder a última temporada por causa de uma grave lesão no peitoral. Recuperado, o tricampeão foi finalista em três etapas, mas terminou derrotado em todas. Em Cloud 9, ele precisava da vitória para seguir sonhando com o tetra. Nas quartas, conseguiu a virada a 30 segundos do fim. Na semi, venceu Yago Dora. Por fim, derrotou Jack Robinson na decisão.

Com a vitória nas Filipinas, Gabriel Medina subiu da quarta para a segunda colocação do ranking mundial, com 53.210 pontos. Atual campeão, Yago Dora segue na liderança com 54.950 pontos. Porém, ele perderá o primeiro lugar para o tricampeão mundial assim que começar a etapa de Pipeline, por causa do descarte. Italo Ferreira (49.335), o americano Griffin Colapinto (46.195) e Miguel Pupo (45.270) fecham o top 5.

Medina vai virar líder do ranking em Pipeline

O terceiro descarte dos piores resultados da temporada promete agitar a última etapa, em Pipeline, no Havaí. Líder do ranking, Yago Dora vai manter a lycre amarela e o posto de cabeça de chave número 1 na finalíssima, mas perderá a liderança para o atual vice-líder Gabriel Medina assim que começar a primeira bateria. Com isso, ambos dependem apenas de si para conquistar o título.

A regra de descarte da WSL é um mecanismo que os surfistas eliminam os seus piores resultados do ano ao calcular a classificação final. No regulamento atual, composto por 12 etapas, cada atleta descarta os três piores desempenhos. Dessa forma, o ranking considera apenas os nove melhores resultados de cada competidor. A medida incentiva o atleta a manter constância ao longo da temporada.

Líder do ranking, Yago Dora soma 54.950 pontos nas 11 etapas disputadas até o momento, já considerando os descartes dos dois piores resultados. O terceiro pior resultado do atual campeão mundial são os 3.320 pontos da etapa de El Salvador. Na ocasião, o atual campeão mundial foi derrotado pelo francês Marco Mignot, nas oitavas de final. Assim, Yago terá 51.630 pontos em Pipeline.

Já Gabriel Medina, por sua vez, soma 53.210 pontos nas 11 etapas realizadas, contando os dois descartes anteriores. O terceiro pior resultado do tricampeão mundial foram os 1.000 pontos conquistados na etapa de Trestles, quando foi eliminado na segunda rodada e terminou em 17º lugar. Foi o pior desempenho do medalhista olímpico na temproada. Com isso, ele terá 52.210 pontos em Pipeline.

A etapa de Pipeline vai consagrar o campeão da temporada da WSL. Em 2026, o Circuito Mundial voltou a ser definido em pontos corridos. Na última prova da temporada, todos os surfistas, mesmo os eliminados no corte em Portugal e Filipinas, disputarão. Os oito primeiros colocados do ranking terão o benefício de começar nas oitavas de final.

Além de Yago Dora e Gabriel Medina, outros dois brasileiros seguem na disputa pelo título: Italo Ferreira, terceiro colocado do ranking, e Miguel Pupo, em quinto. O americano Griffin Colapinto ocupa o quarto lugar e é a principal ameaça do Brasil na decisão. Entretanto, o trio também precisa de uma combinação de resultado e não dependem apenas de si.

As contas do título

Líderes do ranking, Yago Dora e Gabriel Medina dependem apenas de si para conquistar o título mundial de 2026. Ou seja, quem tiver melhor desempenho em Pipeline, será o grande campeão da temporada. Ambos vão começar já nas oitavas de final. Se chegarem às semifinais, eliminam a possibilidade de Griffin Colapinto e Miguel Pupo de conquistarem o título, mesmo que vençam a etapa.

Embora a chance seja pequena, existe a possibilidade de nenhum dos dois conquistar o título. Neste cenário, Italo Ferreira é quem possui mais chances. Para isso, a dupla não pode passar das quartas de final. Para conquistar o segundo título mundial da carreira, o "Brabo" precisa vencer a etapa e torcer para Gabriel Medina e Yago Dora não chegarem à final em Pipeline.

Existe também a chance de Italo Ferreira conquistar o título mesmo em caso de derrota numa eventual final em Pipeline. Para isso, porém, precisa que Gabriel Medina e Yago Dora sejam eliminados nas oitavas ou quartas de final. Caso contrário, a disputa pelo troféu de campeão da temporada ficará entre os dois melhores do ranking. Medina tem a vantagem no desempate contra Dora.