Rafael Câmara, de 21 anosDivulgação / F1
Rafael Câmara estreará pela Haas na Fórmula 1 no GP de São Paulo
Com contrato garantido para a próxima temporada, piloto brasileiro disputará as próximas duas etapas no lugar do francês Esteban Ocon
Chapecoense é a primeira equipe rebaixada do Brasileirão 2026
Lanterna da competição quase do começo ao fim, time catarinense perdeu para o Mirassol nesta terça (3) e jogará a Série B no ano que vem
Motivo de polêmica: Maracanã confirma novo gramado para 2027
Campo do estádio, pivô de conflito judicial entre três clubes grandes do Rio, será substituído por um novo tipo na temporada que vem
Flamengo traça acordo com Uruguai para adiantar retorno de convocados
Arrascaeta e Varela seriam ausência em duelos importantes do Rubro-Negro na reta final do Brasileirão, caso não fossem liberados
Titular no Fluminense, Savarino volta a ser convocado pela Venezuela
Atacante não entrou em campo pela seleção em 2026; ele chegou a ser convocado em março deste ano, mas decidiu não se apresentar
Cunha marca dois, e Manchester United vence Roma na Liga dos Campeões
Em jogo movimentado, brasileiro foi decisivo para a vitória de virada, mas foi expulso no final da partida por receber dois cartões amarelos
Raphinha iguala marca de Ronaldinho em vitória do Barça na Champions
Com dois gols de atacante brasileiro, Barcelona vence o Aston Villa no Camp Nou, pela 4ª rodada, e iguala os nove pontos do time inglês
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