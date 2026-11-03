Rafael Câmara, de 21 anos - Divulgação / F1

Rafael Câmara, de 21 anosDivulgação / F1

Publicado 03/11/2026 15:50

O Brasil terá dois pilotos no grid no GP de São Paulo. Com contrato garantido para a próxima temporada, o pernambucano Rafael Câmara vai antecipar a estreia na Fórmula 1 e será titular da Haas em Interlagos, no próximo domingo (8). O jovem, de 21 anos, vai ocupar o lugar do francês Esteban Ocon, que foi afastado da equipe após uma discussão com o chefe Ayao Komatsu.

Rafael Câmara será titular da Haas nas etapas de São Paulo e Las Vegas. Após afastar Esteban Ocon, a equipe norte-americana viu a oportunidade de dar chance para o futuro titular. Por causa da disputa pelo título da Fórmula 2, o jovem não pilotará no lugar do francês nas etapas do Catar e Abu Dhabi, dando lugar ao japonês Ryo Hirakawa — que fez um ponto no GP do México. Ocon, portanto, não corre mais em 2026.

Um dos talentos mais promissores do automobilismo, Rafael Câmara impressionou nos testes em Portimão, em Portugal, quando testou o VF-25, da Ferrari, e foi o mais rápido do dia. Porém, a velocidade não foi a única coisa que impressionou os engenheiros da Ferrari e da Haas. Ele também se destacou pela capacidade de passar informações sobre o desempenho do carro e sobre as mudanças de condição de pista, apontando um caminho ideal para evoluir o acerto do carro. A sua visão foi comparada a de um piloto veterano.

Rafael Câmara será o sétimo brasileiro a estrear na Fórmula 1 em um Grande Prêmio no Brasil. Além dele, os outros pilotos que estrearam no país foram Luiz Pereira Bueno, Ingo Hoffmann, Alex Dias Ribeiro, Ayrton Senna, Mauricio Gugelmin e Tarso Marques. Ele também será o 34º representante do país a correr na principal categoria de automobilismo.

Campeão da Fórmula 3 em 2025, Rafael Câmara lidera a Fórmula 2 neste ano. O piloto, de 21 anos, faz parte da academia da Ferrari e defende a Invicta Racing na F2 — mesma equipe dos últimos dois campeões (Gabriel Bortoleto em 2024 e Leonardo Fornaroli em 2025). A Haas, embora seja norte-americana, tem parceria com a escuderia italiana e, por isso, é utilizada também para desenvolver jovens pilotos.

Rafael Câmara chegará na Fórmula 1 com a mesma moral de Gabriel Bortoleto, que também subiu depois de conquistar os títulos da Fórmula 2 e Fórmula 3 em anos consecutivos. Além deles, os outros pilotos que conseguiram a mesma façanha foram Charles Leclerc, da Ferrari, George Russell, da Mercedes, e Oscar Piastri, da McLaren.