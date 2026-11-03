Seedorf à beira do campo comandando a equipe do Corinthians - Divulgação/Corinthians

Seedorf à beira do campo comandando a equipe do CorinthiansDivulgação/Corinthians

Publicado 03/11/2026 17:22

Após ter a validade da sua licença de treinador negada pela Conmebol , Clarence Seedorf segue autorizado pela CBF a treinar e a passar instruções durante as partidas em competições nacionais. Com isso, o Corinthians já pediu um recurso contra a decisão da entidade sul-americana e aguarda uma resposta final para definir a situação do técnico holandês.

Apesar da rejeição da Conmebol, o treinador segue com uma licença provisória concedida pela federação brasileira após ter feito seu registro oficial no Boletim Informativo Diário (BID) do futebol brasileiro. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (3), Seedorf se manifestou: "A última informação é que já está tudo resolvido, e a minha licença é uma licença válida", disse.

Por que a licença foi negada?

A divergência que levou à recusa de sua licença de treinador está no entendimento sobre o tempo mínimo de experiência que a Conmebol exige de um indivíduo com a Uefa Pro para poder liberar um técnico para treinar uma equipe sul-americana.

Na visão da entidade esportiva máxima da América do Sul, o ex-jogador tem, somando o Milan, o Shenzhen, o Deportivo La Coruña e a seleção de Camarões, cerca de dois anos e meio de experiência. O mínimo necessário é de três anos e meio.

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Contudo, tanto o treinador quanto o Corinthians argumentam que o tempo que ele teve como conselheiro na Federação Holandesa e também como professor em cursos de treinadores da Uefa deve ser considerado válido para a soma do tempo total exigido pela Conmebol.

O Corinthians também veio a público se pronunciar sobre o tema por meio de uma nota oficial, após a grande repercussão que ocorreu. Veja abaixo:

"Seedorf hoje atua como uma licença provisória. O Corinthians encaminhou documentação enviada pela Federação Holandesa comprovando a experiência requerida, e pedindo à CONMEBOL reconsideração sobre a decisão da licença do treinador. Esta documentação será enviada para validação junto à UEFA, que retornará para a CONMEBOL. Enquanto a entidade Sul-Americana não se manifestar, Seedorf continua apto a atuar com a licença provisória", garantiu o clube.

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Portanto, a equipe deve ser comandada normalmente por Seedorf nos treinos e, na quarta-feira (4), no clássico contra o São Paulo. A partida será válida pela 34ª rodada do Brasileirão, no Morumbis, às 21h30 (de Brasília).



*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza