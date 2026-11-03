Seedorf à beira do campo comandando a equipe do CorinthiansDivulgação/Corinthians
Seedorf recebe aval da CBF e segue apto para trabalhar no Corinthians
Treinador holandês teve a validade da licença negada pela Conmebol por causa do tempo mínimo de experiência exigido pela entidade
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Goiás faz jogo duro e pede R$ 42 milhões ao Vasco por volante
Cruz-Maltino teve proposta de R$ 20 milhões recusada, mas mantém confiança em desfecho positivo por atleta, que tem seis gols em 32 jogos
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Presidente havia proposto vender participações da entidade a investidores privados, o que foi amplamente rejeitado pelas federações
Em boa fase na Roma, Wesley promete retornar ao Flamengo no futuro
Revelado no Ninho do Urubu, lateral do clube italiano garante em live no TikTok que vai voltar a vestir a camisa rubro-negra
Atacante do Santos é levado à delegacia após dirigir carro roubado
Paraguaio, de 25 anos, estava conduzindo veículo, que foi alugado, mas tinha registro de roubo, em estrada que vai até a cidade de Guarujá
No STF, Flamengo, Fluminense e outros clubes defendem volta das bets
Dirigentes do Rubro-Negro e do Tricolor foram as principais vozes em apresentação sobre o tema ao ministro Luiz Fux
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