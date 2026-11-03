Camavinga em ação durante treino do Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Camavinga em ação durante treino do Real MadridJavier Soriano / AFP

Publicado 03/11/2026 18:20

O volante Eduardo Camavinga, de 23 anos, abordou a relação de Vini Jr , seu companheiro de equipe, com o Real Madrid. O francês disse, que mesmo com as dificuldades de renovação entre o brasileiro e o clube, nunca imaginou que o atacante mudaria de ares.

"Na minha opinião, Vini Jr nunca ia sair do Real Madrid no último verão. De jeito nenhum. Vini é madridista desde criança. Ele ama o clube. Eu nunca imaginaria que ele quisesse sair", disse em entrevista coletiva.

Camavinga admitiu que não viveu na última temporada os seus melhores momentos. Ele teve um período com problemas físicos e rendimento ruim. Com isso, ficou de fora da última Copa do Mundo.

"Tive um ano difícil no último ano. Mas trabalhei muito intensamente neste verão, e sou um novo homem. Tenho mais disciplina do que antes. Estou trabalhando para retribuir a confiança que o clube depositou em mim", contou.

O francês destacou a importância de José Mourinho em sua volta por cima no Real Madrid. Segundo Camavinga, o português o auxiliou a evoluir em seus pontos fracos.

"José Mourinho me deu muita confiança. Trabalhei em coisas que eu não costumo fazer. Disciplina, chegar duas ou três horas mais cedo para treinar na academia... minha mentalidade também mudou. Estou um pouco mais maduro", destacou o francês.

O Real Madrid contratou Camavinga em agosto de 2021 junto ao Rennes, da França. O clube espanhol desembolsou algo em torno de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 188 milhões na cotação da época). Ele tem contrato até junho de 2029.

No total, Eduardo Camavinga tem 232 jogos pelo Real Madrid, anotou seis gols e deu nove assistências. Ele conquistou 11 títulos pelo clube espanhol, os principais são duas Liga dos Campeões, dois Campeonatos Espanhóis e um Mundial de Clubes e uma Intercontinental.

Depois de meses de debates, Vini Jr renovou seu contrato com o Real Madrid em agosto deste ano. Ele assinou até junho de 2032, com um salário de cerca de 20 a 22 milhões de euros por ano, sem contar bônus por metas individuais e luvas pela assinatura. O brasileiro chegou ao clube em 2019 e conquistou 14 títulos pela equipe merengue: duas Liga dos Campeões, três Campeonatos Espanhóis, dois Mundiais de Clubes, uma Intercontinental, duas Supercopas da Uefa, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.