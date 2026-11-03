Presidente da Fifa, Infantino voltou atrás com projeto de venda de ações - Geoff Caddick / AFP

Presidente da Fifa, Infantino voltou atrás com projeto de venda de açõesGeoff Caddick / AFP

Publicado 03/11/2026 16:59

A Fifa autorizou os membros de seu Conselho a consultar os "documentos-chave" relativos ao projeto fracassado de uma sociedade comercial aberta a investidores privados (FFE), que provocou uma grave crise na entidade, informou uma fonte próxima ao caso nesta terça-feira (3).

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Os membros do Conselho, que foram informados na segunda-feira por meio de uma carta enviada pelo secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström, deverão "manifestar seu interesse nas próximas duas semanas" para consultar os documentos, "pessoalmente e sob condições específicas", na sede em Zurique, na Suíça, segundo a mesma fonte.



A iniciativa da Fifa surge no momento em que a Uefa, que lidera a oposição ao projeto da FFE, recorreu à Justiça da Flórida para obrigar as filiais americanas da entidade a entregarem uma série de documentos relacionados a este caso. Os membros do Conselho, que foram informados na segunda-feira por meio de uma carta enviada pelo secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström, deverão "manifestar seu interesse nas próximas duas semanas" para consultar os documentos, "pessoalmente e sob condições específicas", na sede em Zurique, na Suíça, segundo a mesma fonte.A iniciativa da Fifa surge no momento em que a Uefa, que lidera a oposição ao projeto da FFE, recorreu à Justiça da Flórida para obrigar as filiais americanas da entidade a entregarem uma série de documentos relacionados a este caso.

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A Uefa fez essa solicitação visando uma eventual denúncia perante a Justiça da Suíça por "gestão desleal".



Desde o fim da Copa do Mundo e a publicação do projeto FFE, a confederação europeia trava uma disputa com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que tentará se reeleger em março de 2027. A Uefa fez essa solicitação visando uma eventual denúncia perante a Justiça da Suíça por "gestão desleal".Desde o fim da Copa do Mundo e a publicação do projeto FFE, a confederação europeia trava uma disputa com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que tentará se reeleger em março de 2027.

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A Uefa enviou uma série de perguntas sobre governança e exigiu respostas em até duas semanasà Fifa, que considerou o prazo "inviável".



Depois de ter ficado sob forte pressão durante algum tempo, Infantino volta a ter caminho livre para sua reeleição. A Uefa enviou uma série de perguntas sobre governança e exigiu respostas em até duas semanasà Fifa, que considerou o prazo "inviável".Depois de ter ficado sob forte pressão durante algum tempo, Infantino volta a ter caminho livre para sua reeleição.

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Com a data limite para a apresentação de candidaturas muito próxima (18 de novembro), a Uefa ainda não encontrou alguém que possa fazer frente ao dirigente ítalo-suíço, que ocupa o cargo desde 2016 e almeja um quarto mandato.



No dia 23 de outubro Infantino recebeu um apoio de peso, já que a Confederação Asiática (AFC) acabou se alinhando a ele. Com a data limite para a apresentação de candidaturas muito próxima (18 de novembro), a Uefa ainda não encontrou alguém que possa fazer frente ao dirigente ítalo-suíço, que ocupa o cargo desde 2016 e almeja um quarto mandato.No dia 23 de outubro Infantino recebeu um apoio de peso, já que a Confederação Asiática (AFC) acabou se alinhando a ele.