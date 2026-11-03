Gustavo Caballero em campo pelo Santos - Divulgação / Santos

Gustavo Caballero em campo pelo SantosDivulgação / Santos

Publicado 03/11/2026 16:28 | Atualizado 03/11/2026 17:09

Gustavo Caballero, de 25 anos, atacante do Santos foi levado até a delegacia na tarde desta terça-feira (3) depois de ter sido abordado pela Polícia Militar dirigindo um carro alugado com registro de roubo. A situação aconteceu quando o paraguaio transitava por uma rodovia que ligava a cidade da Baixada até Guarujá, ambas no estado de São Paulo.

Na abordagem, os agentes identificaram o registro de roubo do veículo e conduziram o jogador do Santos para a delegacia para prestar depoimento. O paraguaio não ficará detido.

Por meio da sua assessoria, o clube paulista emitiu nota oficial confirmando a ocorrência e informando que os fatos serão devidamente apurados. Caballero treinou sem problemas com o restante do elenco na manhã desta terça-feira e deve seguir a programação do clube.

Gustavo Caballero chegou ao Santos em julho de 2025, vindo do Nacional, do Paraguai. O Peixe desembolsou algo em torno de 1,6 milhão de dólares (cerca de R$ 9 milhões na época) por 50% dos direitos do paraguaio. Ele tem contrato até junho de 2029.

No total, Gustavo Caballero entrou em campo pelo Santos em 23 partidas e anotou apenas um gol. A última vez que o paraguaio defendeu o clube paulista foi na última segunda-feira (2), quando ele entrou na segunda etapa na derrota para o Bragantino pelo Brasileirão.

Revelado pelo Capiatá, do Paraguai, Caballero passou pelo Ameliano, antes de ser contratado pelo Nacional. O atacante voltou ao Ameliano, emprestado, e depois foi negociado com o Santos. O Peixe chegou a emprestá-lo ao Portsmouth, da Inglaterra, no começo do ano. Ele já defendeu a seleção do Paraguai em seis partidas.

Confira a nota oficial do Santos:

"O Santos FC esclarece, em relação às imagens que circulam nas redes sociais, que o atleta Gustavo Caballero alugou um veículo de uma empresa especializada no setor e foi surpreendido durante uma abordagem policial, na qual foi constatado que o automóvel possuía registro de roubo.



O jogador foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a ocorrência.



O Clube confia que os fatos serão devidamente esclarecidos pelas autoridades competentes, com a colaboração da empresa responsável pela locação, e permanece à disposição para contribuir com as investigações."