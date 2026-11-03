A seleção argentina tem a primeira lista da era pós-Messi. O técnico Lionel Scaloni divulgou nesta terça-feira (3) os 28 convocados para os amistosos de novembro contra o Uruguai e a Costa Rica. A relação marca o início de um novo ciclo para a Albiceleste, agora sem o principal jogador de sua história. Messi deixou a seleção no início de outubro.
O camisa 10 se despediu da torcida em um amistoso contra Benin, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, diante de cerca de 85 mil torcedores. O craque encerrou a trajetória como maior artilheiro e jogador com mais partidas pela Argentina.
O legado de Messi em sua seleção
A trajetória de Messi com a camisa albiceleste começou em 2005, em um amistoso contra a Hungria, e durou mais de duas décadas. Antes da seleção principal, o meia já tinha conquistado o Mundial Sub-20 de 2005 e o ouro olímpico em Pequim, em 2008.
Nos primeiros anos, porém, a história ficou marcada por frustrações. A Argentina perdeu a final da Copa do Mundo de 2014, para a Alemanha, e três decisões de Copa América, em 2007, 2015 e 2016. Depois da última derrota, para o Chile, Messi chegou a anunciar a aposentadoria da seleção, mas voltou atrás semanas depois.
A virada veio a partir de 2021. Sob o comando de Scaloni, a Argentina venceu o Brasil no Maracanã e encerrou um jejum de 28 anos sem títulos principais com a conquista da Copa América. No ano seguinte, levantou a Finalíssima, contra a Itália, e alcançou o tricampeonato mundial no Catar, com Messi eleito o melhor jogador do torneio. Em 2024, o camisa 10 ainda somou o bicampeonato da Copa América, nos Estados Unidos.
Anselmino estreia e veteranos ficam de fora
A principal novidade da lista é o zagueiro Aaron Anselmino, de 21 anos, do Chelsea, chamado pela primeira vez para a seleção principal. Scaloni também recupera o lateral Gonzalo Montiel, hoje no River Plate, e o zagueiro Mariano Troilo, do Parma.
As ausências chamam a atenção. Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso, nomes frequentes nas últimas convocações e peças importantes nas conquistas recentes, não aparecem na relação. O treinador aposta em uma geração mais jovem no meio-campo, com Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Valentín Barco e Gianluca Prestianni. O ataque reúne apenas três nomes de ofício: Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, Santiago Castro, da Roma, e Flaco López, do Palmeiras.
Clássico na Bombonera
A Argentina enfrenta o Uruguai na sexta-feira (13), na Bombonera, em Buenos Aires. O clássico será o primeiro jogo da seleção no estádio do Boca Juniors desde o adeus de Messi. Quatro dias depois, na terça-feira (17), a equipe recebe a Costa Rica no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.
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