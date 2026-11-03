Lionel Messi se despede da Argentina: 'Foi um caminho incrível' - Luis Robayo / AFP

Lionel Messi se despede da Argentina: 'Foi um caminho incrível'Luis Robayo / AFP

Publicado 03/11/2026 17:32

Messi deixou a seleção no início de outubro. A seleção argentina tem a primeira lista da era pós-Messi. O técnico Lionel Scaloni divulgou nesta terça-feira (3) os 28 convocados para os amistosos de novembro contra o Uruguai e a Costa Rica. A relação marca o início de um novo ciclo para a Albiceleste, agora sem o principal jogador de sua história.deixou a seleção no início de outubro.

O camisa 10 se despediu da torcida em um amistoso contra Benin, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, diante de cerca de 85 mil torcedores. O craque encerrou a trajetória como maior artilheiro e jogador com mais partidas pela Argentina.

O legado de Messi em sua seleção

A trajetória de Messi com a camisa albiceleste começou em 2005, em um amistoso contra a Hungria, e durou mais de duas décadas. Antes da seleção principal, o meia já tinha conquistado o Mundial Sub-20 de 2005 e o ouro olímpico em Pequim, em 2008.



Nos primeiros anos, porém, a história ficou marcada por frustrações. A Argentina perdeu a final da Copa do Mundo de 2014, para a Alemanha, e três decisões de Copa América, em 2007, 2015 e 2016. Depois da última derrota, para o Chile, Messi chegou a anunciar a aposentadoria da seleção, mas voltou atrás semanas depois.



A virada veio a partir de 2021. Sob o comando de Scaloni, a Argentina venceu o Brasil no Maracanã e encerrou um jejum de 28 anos sem títulos principais com a conquista da Copa América. No ano seguinte, levantou a Finalíssima, contra a Itália, e alcançou o tricampeonato mundial no Catar, com Messi eleito o melhor jogador do torneio. Em 2024, o camisa 10 ainda somou o bicampeonato da Copa América, nos Estados Unidos.

Anselmino estreia e veteranos ficam de fora

A principal novidade da lista é o zagueiro Aaron Anselmino, de 21 anos, do Chelsea, chamado pela primeira vez para a seleção principal. Scaloni também recupera o lateral Gonzalo Montiel, hoje no River Plate, e o zagueiro Mariano Troilo, do Parma.



As ausências chamam a atenção. Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso, nomes frequentes nas últimas convocações e peças importantes nas conquistas recentes, não aparecem na relação. O treinador aposta em uma geração mais jovem no meio-campo, com Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Valentín Barco e Gianluca Prestianni. O ataque reúne apenas três nomes de ofício: Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, Santiago Castro, da Roma, e Flaco López, do Palmeiras.

Clássico na Bombonera

A Argentina enfrenta o Uruguai na sexta-feira (13), na Bombonera, em Buenos Aires. O clássico será o primeiro jogo da seleção no estádio do Boca Juniors desde o adeus de Messi. Quatro dias depois, na terça-feira (17), a equipe recebe a Costa Rica no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.



Os dois amistosos servem como laboratório para Scaloni, que precisa encontrar uma nova referência técnica para o time e testar alternativas para o próximo ciclo.

Confira a lista de convocados

Goleiros: Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atlético de Madrid) e Santiago Beltrán (River Plate).



Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Agustín Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Lyon) e Román Vega (Zenit).



Meio-campistas: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City), Nicolás Paz (Como), Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica) e Thiago Almada (Atlético de Madrid).



Atacantes: Flaco López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma) e Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza