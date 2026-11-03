Maracanã contará com novo gramado em 2027Daniel Brasil / Maracanã
Motivo de polêmica: Maracanã confirma novo gramado para 2027
Campo do estádio, pivô de conflito judicial entre três clubes grandes do Rio, será substituído por um novo tipo na temporada que vem
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Flamengo traça acordo com Uruguai para adiantar retorno de convocados
Arrascaeta e Varela seriam ausência em duelos importantes do Rubro-Negro na reta final do Brasileirão, caso não fossem liberados
Titular no Fluminense, Savarino volta a ser convocado pela Venezuela
Atacante não entrou em campo pela seleção em 2026; ele chegou a ser convocado em março deste ano, mas decidiu não se apresentar
Cunha marca dois, e Manchester United vence Roma na Liga dos Campeões
Em jogo movimentado, brasileiro foi decisivo para a vitória de virada, mas foi expulso no final da partida por receber dois cartões amarelos
Raphinha iguala marca de Ronaldinho em vitória do Barça na Champions
Com dois gols de atacante brasileiro, Barcelona vence o Aston Villa no Camp Nou, pela 4ª rodada, e iguala os nove pontos do time inglês
PSG atropela Villarreal e se isola na liderança da Liga dos Campeões
Time francês faz quatro gols em menos de 20 minutos no primeiro tempo e aplica goleada de 6 a 0, mesmo jogando fora de casa
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