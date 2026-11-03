Maracanã contará com novo gramado em 2027 - Daniel Brasil / Maracanã

Maracanã contará com novo gramado em 2027Daniel Brasil / Maracanã

Publicado 03/11/2026 22:00

A gestão do Maracanã confirmou, nesta terça-feira (3), que o estádio adotará novo tipo de gramado a partir de 2027. Esta medida acontece após série de polêmicas envolvendo o desgaste do campo ao longo deste ano, o que virou até assunto de briga judicial entre o Vasco e o Consórcio Fla-Flu , responsável pela administração do palco.

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Em vídeo publicado nas redes sociais do Maraca, Fred Nantes, CEO do estádio desde março, anunciou que o novo tipo de grama será o "Celebration Hybrid". Este é considerado uma versão mais moderna e de melhor recuperação que o "Bermuda Celebration", utilizado ao longo desta temporada. O intuito da mudança é justamente melhorar a resistência do campo, motivo de muitas reclamações dos atletas de Flamengo e Fluminense em 2026.

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O perfil também revelou trechos gravados pelo canal "MaracaTV" direto da fazenda da Itograss, empresa responsável pela troca do campo, na cidade de Patrocínio Paulista, no interior de São Paulo. No momento, a previsão dos gestores do Maracanã é que a remoção da grama atual já comece em dezembro, assim que o Campeonato Brasileiro acabar. A instalação do novo piso deve começar ainda neste ano.

Gramado do Maracanã foi tema na Justiça

Em outubro deste ano, o campo do Maracanã foi pivô de conflito acalorado nos bastidores de Vasco, Flamengo e Fluminense. Primeiro, o Cruz-Maltino pediu ao Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração, para jogar no estádio contra o Boca Juniors, pela partida de volta da semifinal da Sul-Americana, no último dia 20.

Porém, a concessionária recusou repetidas vezes, sempre usando o desgaste do gramado como principal justificativa. As alegações eram de que a partida, marcada para dois dias antes de o Rubro-Negro entrar em campo pela Libertadores, agravaria o estado do campo, que já não era bom. Além disso, a dupla afirmava que já havia negado outros pedidos de uso do estádio com este mesmo argumento.

Por fim, após sequência de negativas do Consórcio, o Vasco venceu a "queda de braço" e teve um de seus recursos aprovado pela Justiça do Rio, que determinou que a partida fosse disputada no Maracanã. Na ocasião, o Cruz-Maltino foi derrotado por 3 a 1, diante de cerca de 66 mil pessoas, e deu adeus à competição continental.