José Mourinho, técnico do Real MadridPatrícia de Melo Moreira / AFP
De Miguel faleceu na manhã desta terça, após um choque com o goleiro Jesús Owono, do Andorra, em um jogo da segunda divisão espanhola disputado na véspera.
"É muito impactante para o mundo do futebol, para pessoas como nós, que estamos todos os dias em campo, em competição", disse Mourinho em entrevista coletiva um dia antes do duelo entre Real Madrid e AEK Atenas pela Liga dos Campeões da Europa.
"Os sentimentos vão para toda a família e os amigos do jogador que faleceu", acrescentou o treinador português, que não se esqueceu do momento difícil que o goleiro do Andorra deve estar vivendo.
"Deve ser muito complicado para o outro jogador afetado pela situação. É triste para todos", afirmou Mourinho.
O Real Madrid visita na quarta-feira o AEK pela Champions em busca de mais uma vitória, após conseguir 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas.
"Estamos longe da classificação direta para as oitavas de final e precisamos de pontos", relembrou 'Mou', que pediu a seus comandados que joguem "sério contra uma equipe muito forte em seu estádio".
O técnico merengue confirmou que Vinícius Júnior, suspenso no Campeonato Espanhol, estará em campo e negou que seja uma dor de cabeça para ele encaixar suas estrelas ofensivas.
"Temos muita gente aí, muita gente com qualidade, mas ter muitos jogadores, para mim, nunca é um problema", afirmou.
"O problema é não ter opções, ter muitas é bom", acrescentou Mourinho, lembrando que jogadores como Yan Diomande e Brahim Díaz podem atuar pelos dois lados do campo.
"Vini é o mais adaptado a jogar pela ponta esquerda, já sabemos disso", recordou o português.
O treinador reiterou que a equipe continua em construção e afirmou que a virada sobre a Roma na 3ª rodada da Champions não representa uma mudança de chave no jogo e na dinâmica do Real Madrid.
"Eu não acredito muito em pontos de inflexão", disse Mourinho, destacando que acredita "mais no processo do que propriamente no momento".
"A cada jogo temos a possibilidade de melhorar, vamos nos descobrindo também. Cada experiência nos dá mais conhecimento uns dos outros e este acúmulo de trabalho e experiência é o que torna as equipes melhores", concluiu.
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