José Mourinho, técnico do Real Madrid - Patrícia de Melo Moreira / AFP

José Mourinho, técnico do Real MadridPatrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 03/11/2026 18:10

Técnico do Real Madrid, José Mourinho lamentou nesta terça-feira (3) a morte do atacante espanhol Jesús de Miguel , do Tenerife, lembrando que o episódio é algo "triste para todos".

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De Miguel faleceu na manhã desta terça, após um choque com o goleiro Jesús Owono, do Andorra, em um jogo da segunda divisão espanhola disputado na véspera.



"É muito impactante para o mundo do futebol, para pessoas como nós, que estamos todos os dias em campo, em competição", disse Mourinho em entrevista coletiva um dia antes do duelo entre Real Madrid e AEK Atenas pela Liga dos Campeões da Europa.



"Os sentimentos vão para toda a família e os amigos do jogador que faleceu", acrescentou o treinador português, que não se esqueceu do momento difícil que o goleiro do Andorra deve estar vivendo.



"Deve ser muito complicado para o outro jogador afetado pela situação. É triste para todos", afirmou Mourinho. De Miguel faleceu na manhã desta terça, após um choque com o goleiro Jesús Owono, do Andorra, em um jogo da segunda divisão espanhola disputado na véspera."É muito impactante para o mundo do futebol, para pessoas como nós, que estamos todos os dias em campo, em competição", disse Mourinho em entrevista coletiva um dia antes do duelo entre Real Madrid e AEK Atenas pela Liga dos Campeões da Europa."Os sentimentos vão para toda a família e os amigos do jogador que faleceu", acrescentou o treinador português, que não se esqueceu do momento difícil que o goleiro do Andorra deve estar vivendo."Deve ser muito complicado para o outro jogador afetado pela situação. É triste para todos", afirmou Mourinho.

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O Real Madrid visita na quarta-feira o AEK pela Champions em busca de mais uma vitória, após conseguir 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas.



"Estamos longe da classificação direta para as oitavas de final e precisamos de pontos", relembrou 'Mou', que pediu a seus comandados que joguem "sério contra uma equipe muito forte em seu estádio".



O técnico merengue confirmou que Vinícius Júnior, suspenso no Campeonato Espanhol, estará em campo e negou que seja uma dor de cabeça para ele encaixar suas estrelas ofensivas.



"Temos muita gente aí, muita gente com qualidade, mas ter muitos jogadores, para mim, nunca é um problema", afirmou. O Real Madrid visita na quarta-feira o AEK pela Champions em busca de mais uma vitória, após conseguir 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas."Estamos longe da classificação direta para as oitavas de final e precisamos de pontos", relembrou 'Mou', que pediu a seus comandados que joguem "sério contra uma equipe muito forte em seu estádio".O técnico merengue confirmou que Vinícius Júnior, suspenso no Campeonato Espanhol, estará em campo e negou que seja uma dor de cabeça para ele encaixar suas estrelas ofensivas."Temos muita gente aí, muita gente com qualidade, mas ter muitos jogadores, para mim, nunca é um problema", afirmou.