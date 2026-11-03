PSG goleou o Villarreal na Liga dos CampeõesFranck Fife / AFP
PSG atropela Villarreal e se isola na liderança da Liga dos Campeões
Time francês faz quatro gols em menos de 20 minutos no primeiro tempo e aplica goleada de 6 a 0, mesmo jogando fora de casa
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Apesar da semifinal da Copa do Brasil no próximo domingo (8), Cruz-Maltino terá força máxima e não poupará os titulares para o confronto
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