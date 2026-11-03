PSG goleou o Villarreal na Liga dos Campeões - Franck Fife / AFP

PSG goleou o Villarreal na Liga dos CampeõesFranck Fife / AFP

Publicado 03/11/2026 18:52

Atual bicampeão europeu, o PSG mostrou mais uma vez porque é o time a ser batido no mundo. Mesmo jogando fora de casa, os parisienses dominaram o Villarreal e aplicaram uma impiedosa goleada por 6 a 0, nesta terça-feira (3), no Estádio Madrigal, pela 4ª rodada da Liga dos Campeões . Fabián Ruíz, com dois gols, foi o principal destaque. João Neves, Desiré Doué, Senny Mayulu e David Boly completaram o placar.

Com a vitória, o PSG chegou a 12 pontos e manteve o 100% de aproveitamento na fase de liga. Já o Villarreal, por sua vez, sofreu a terceira derrota em quatro jogos, ocupa o 27º lugar e vê as chances de classificação cada vez mais distante. Na próxima rodada, o time parisiense encara a Roma, no dia 25, no Parque dos Príncipes, enquanto os espanhóis visitam o Slavia Praga, da Tchéquia.

Apesar de jogar fora de casa, o PSG não se intimidou. O atual bicampeão europeu tomou a iniciativa, controlou as ações e precisou de menos de 20 minutos para encaminhar a vitória. João Neves abriu o placar aos nove minutos, enquanto Doué ampliou aos 12 e Mayulu marcou o terceiro dos franceses no minuto seguinte. Por fim, Fabián Ruíz transformou em goleada aos 17. Um massacre de bola.

A marcação pressão do PSG funcionou perfeitamente e causou problemas para o Villarreal. Foi assim que nasceu três dos quatro gols no primeiro tempo. O goleiro Gulácsi falhou no lance que originou os gols de Doué e Mayulu. Já no gol de Fabián Ruíz, Vitinha recuperou a posse da bola na intermediária e iniciou a jogada que terminou no quarto tento francês.

Com quatro gols em menos de 20 minutos, o PSG teve tranquilidade para administrar o placar no restante da partida. O Villarreal, por outro lado, sequer teve força para reagir. No início da etapa final, Fabián Ruíz acertou belo chute e fez o quinto dos franceses. Já na reta final, o jovem David Boly, de 17 anos, marcou pela primeira vez como profissional e fechou o baile francês: 6 a 0.