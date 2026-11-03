Matheus Cunha comemorando a vitória do Manchester United após marcar o gol da vitória - OLI SCARFF / AFP

Matheus Cunha comemorando a vitória do Manchester United após marcar o gol da vitóriaOLI SCARFF / AFP

Publicado 03/11/2026 20:13

Manchester United mostrou o peso de sua camisa e conseguiu uma vitória de virada para espantar a crise. Dentro de Old Trafford, os Red Devils conseguem buscar uma reação no final de uma partida em que parecia perdida e venceram a Roma por 3 a 2, nesta terça-feira (3), pela 4ª rodada da Liga dos Campeões. O brasileiro Matheus Cunha marcou dois gols e foi expulso, mas foi o grande destaque. Além dele, Bruno Fernandes marcou de pênalti, enquanto Malen e Soulé marcaram para os italianos. mostrou o peso de sua camisa e conseguiu uma vitória de virada para espantar a crise. Dentro de Old Trafford, os Red Devils conseguem buscar uma reação no final de uma partida em que parecia perdida e venceram a Roma por 3 a 2, nesta terça-feira (3), pela 4ª rodada da Liga dos Campeões. O brasileiro Matheus Cunha marcou dois gols e foi expulso, mas foi o grande destaque. Além dele, Bruno Fernandes marcou de pênalti, enquanto Malen e Soulé marcaram para os italianos.

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A vitória fez a equipe de Manchester alcançar os 6 pontos e saltar da 24ª para a 17ª posição na tabela da fase de liga. Por outro lado, o time badalado comandado por Gasperini se manteve na 19ª posição, com apenas 4 pontos. Na próxima rodada, o clube inglês vai enfrentar o Sporting, no dia 25, mas, desta vez, fora de casa. Já a Roma volta a campo no mesmo dia para encarar o atual bicampeão continental, Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes.

A partida começou muito equilibrada, sem um ritmo intenso, mas, aos 11 minutos, em uma falha grave do sistema defensivo do Manchester United, o meio-campista argentino Matías Soulé apareceu completamente livre dentro da área e, com um bonito lançamento de Rodrigo Mora, abriu o placar para a Roma. Com o primeiro gol, a partida ficou completamente aberta para os dois lados.

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As duas equipes começaram a se atacar e contra-atacar. Apenas seis minutos depois, Maguire afastou mal uma bola que sobrou no pé de Soulé novamente, que chutou em direção ao gol. Mas, no meio do caminho, a bola bateu na mão de Heaven, ocasionando um pênalti para os italianos. O atacante Donyell Malen veio para a bola e não desperdiçou a cobrança, ampliando a vantagem para dois gols. O holandês da Roma ainda teve mais uma grande oportunidade no final do primeiro tempo, em que se desvencilhou de dois defensores e bateu cruzado, obrigando o goleiro Lammens a fazer uma grande defesa.

Com a derrota parcial, o Manchester United voltou a campo com tudo. O time aproveitou o fator casa e forçou a Roma a fechar sua equipe. Aos 9 minutos da segunda etapa, Matheus Cunha fez uma bela tabela com Bruno Fernandes e, empurrado por Mancini, sofreu uma penalidade. Na bola, veio o português, que acabou desperdiçando a cobrança, mas, por sorte, houve uma invasão na área e foi concedida uma nova oportunidade. Dessa vez, Bruno não desperdiçou e diminuiu o placar.

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Aproveitando o bom momento, o United começou a empilhar oportunidades claras de gol, mas não conseguiu converter nenhuma. Até que, aos 37 minutos, Balerdi furou uma bola que sobrou perfeita para Matheus Cunha empatar tudo. E, não satisfeito, três minutos depois, o brasileiro invadiu a área novamente e, em um chute alto muito forte, conseguiu reverter o placar.

Na comemoração, o camisa 10 tirou a camisa e recebeu um cartão amarelo. Alguns minutos depois, recebeu o segundo por ter dado um carrinho no defensor adversário e acabou sendo expulso do jogo. Mesmo assim, a Roma não teve força para empatar o jogo nos últimos cinco minutos acrescidos pelo árbitro e, com o apito final, terminou o jogo: vitória inglesa por 3 a 2.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza