Em 2026/27, Raphinha soma 14 gols e três assistências em oito jogos pelo Barcelona, todos como titular - Jorge Guerrero / AFP

Em 2026/27, Raphinha soma 14 gols e três assistências em oito jogos pelo Barcelona, todos como titularJorge Guerrero / AFP

Publicado 03/11/2026 19:13

Raphinha entrou para um grupo seleto da história do Barcelona nesta terça-feira (3). Com dois gols na vitória sobre o Aston Villa, no Camp Nou, pela 4ª rodada da fase de liga da Champions League, o atacante chegou a 94 gols com a camisa azul-grená e igualou a marca de Ronaldinho Gaúcho. O capitão deixou o campo por volta dos 70 minutos, com o placar já sob controle. A atuação reforça o grande momento do brasileiro, peça central no time de Hansi Flick nesta temporada. entrou para um grupo seleto da história do Barcelona nesta terça-feira (3). Com dois gols na vitória sobre o Aston Villa, no Camp Nou, pela 4ª rodada da fase de liga da Champions League, o atacante chegou a 94 gols com a camisa azul-grená e igualou a marca de Ronaldinho Gaúcho. O capitão deixou o campo por volta dos 70 minutos, com o placar já sob controle. A atuação reforça o grande momento do brasileiro, peça central no time de Hansi Flick nesta temporada.

Mais rápido que Ronaldinho

O camisa 11 alcançou a marca do ídolo em menos partidas. Raphinha precisou de 190 jogos para chegar aos 94 gols, enquanto Ronaldinho disputou 207 partidas pelo clube catalão. Na Champions League, o atacante também ampliou um recorde. Com os gols diante do time inglês, ele chegou a 23 gols pelo Barcelona na competição e se isolou como o brasileiro com mais gols pelo clube no torneio, à frente de Neymar e Rivaldo.

Temporada artilheira

O brasileiro soma 20 gols e quatro assistências em apenas 15 jogos, uma média superior a uma participação direta em gol por partida.



O desempenho ganha ainda mais peso pela mudança de função. Com as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, Flick passou a escalar o brasileiro como centroavante, e a adaptação foi imediata. Antes do duelo, o técnico alemão elogiou a regularidade e a liderança do capitão. "Ele demonstra sua qualidade desde o começo do campeonato", afirmou.

Retorno excelente após lesão

O desempenho ganha ainda mais valor pelo contexto. Raphinha sofreu uma lesão muscular na coxa direita no amistoso da seleção brasileira na Data Fifa de setembro, contra a Austrália, e desfalcou o Barcelona na volta aos compromissos do clube.



Após o tratamento, o atacante recebeu a liberação do departamento médico e voltou a ser relacionado no dia 17 de outubro, diante do Real Betis, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Na ocasião, Flick admitiu que o brasileiro se dizia pronto para começar como titular, mas preferiu um retorno gradual. A comissão técnica passou a controlar a minutagem do capitão para evitar novos problemas musculares.



A substituição diante do Aston Villa segue essa linha de cuidado. Com o placar sob controle, Flick tirou Raphinha por volta dos 70 minutos e preservou o principal goleador da equipe para a sequência da temporada. Pouco mais de duas semanas após o retorno, o brasileiro já mostra que recuperou o ritmo e o faro de gol.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza