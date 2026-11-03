Chapecoense é a primeira rebaixada do Brasileirão - João Pedro Zatta Grolli/ACF

Chapecoense é a primeira rebaixada do BrasileirãoJoão Pedro Zatta Grolli/ACF

Publicado 03/11/2026 22:52

A Chapecoense está matematicamente rebaixada no Brasileirão . Derrotada por 2 a 1 pelo Mirassol, na Arena Condá, pela 34ª rodada, nesta terça-feira (3), a equipe catarinense perdeu qualquer chance de se manter na elite do futebol brasileiro, e irá disputar a Série B em 2027. O revés que garantiu a queda aconteceu com requintes de crueldade: de virada, com pênalti polêmico e falha do goleiro.

Lanterna do campeonato desde abril, a Chape chegou à 20ª derrota em 33 partidas. Com isso, estacionou nos 21 pontos, oito atrás do 19º colocado Remo e 16 atrás do Grêmio, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Assim, nem o jogo atrasado contra o Vasco, ainda a ser remarcado, pode salvar o time catarinense. Esse é o terceiro rebaixamento da história do time na era de pontos corridos da Série A. Os outros dois foram em 2019, na 19ª posição, e em 2021, em 20º lugar.



Como foi o jogo?

Kauan Faria abriu o placar para a Chapecoense de cabeça, logo no começo, após boa cobrança de escanteio. Logo em seguida, Reinaldo teve a chance de empatar de pênalti, mas carimbou a trave. Mais tarde no primeiro tempo o lateral teve nova oportunidade na marca da cal, em lance polêmico, e desta vez não perdoou.

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O fatídico erro do goleiro Anderson aconteceu no começo do segundo tempo. Shaylon arriscou de fora da área e o arqueiro espalmou para cima. Depois, ao tentar afastar, acabou desviando a bola para a própria meta, causando o gol que decretou a derrota e a queda.



Zagueiro desabafou sobre a queda

Após a derrota para o Mirassol, que decretou o rebaixamento da Chapecoense, o defensor Eduardo Doma disparou duras palavras sobre o momento vivido pelo clube. Para ele, a queda não é fruto do revés desta terça, e sim de um 2026 ruim em todos os setores. No entanto, o zagueiro mostrou otimismo por uma boa Série B em 2027, o que pode significar retorno à elite no ano seguinte.

"Não foi hoje que a gente caiu. A gente fez um ano muito abaixo, isso a gente reconhece em todos os setores. Nós não nos eximimos da nossa responsabilidade, temos a maior parcela. É pedir desculpa para o torcedor novamente, foi um ano horroroso para nós. Mas a gente vai terminar com dignidade, pelo menos, e voltar forte para uma Série B muito melhor como a gente fez ano passado. E a Chape continua forte, porque o patrimônio maior da Chapecoense é o torcedor", desabafou, em entrevista ao "Premiere".