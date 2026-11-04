Raphinha marcou dois gols pelo Barcelona em vitória sobre o Aston VillaDivulgação/Barcelona
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Partida nesta quarta-feira (4), no Maracanã, é importante tanto para a luta pelo título do Brasileirão quanto para definir o Z-4
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Com 2019 como meta, Rubro-Negro precisa de bom desempenho nos próximos jogos para não depender de tropeços do Palmeiras no Brasileirão