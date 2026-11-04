Raphinha marcou dois gols pelo Barcelona em vitória sobre o Aston Villa - Divulgação/Barcelona

Raphinha marcou dois gols pelo Barcelona em vitória sobre o Aston VillaDivulgação/Barcelona

Publicado 04/11/2026 10:11

Visivelmente abalado, o brasileiro disse que chegou a conversar com a família sobre a tragédia que ceifou a vida de um companheiro de trabalho dentro de campo. "Falei com a minha esposa que estava com um sentimento ruim desde que acordei e vi a notícia. Isso me tocou muito", afirmou o atacante.

"É uma situação complicada. Estavam trabalhando, um companheiro de profissão. Poderia acontecer com qualquer um", disse o jogador em desabafo logo após o confronto com os ingleses, em partida realizada no Camp Nou.

Apesar do trauma psicológico, no entanto, ele manteve a sua rotina. Brilhou em campo, fez dois gols, mas seu estado de ânimo não permitiu que festa fosse completa.

"Como capitão, é importante eu, em nome do clube, mandar muita força para a família do Jesús. Momento muito difícil. A maneira que foi é chocante, um rapaz da minha idade. Mandar muita força para a família dele. Por isso não comemorei o gol como normalmente faço", completou.

Jesús de Miguel morreu na terça-feira, aos 30 anos, após disputar um lance com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra. A trombada entre os dois atletas aconteceu nos acréscimos do duelo. Após sofrer uma parada cardíaca em campo, o atacante teve uma piora no quadro neurológico de madrugada e não resistiu. A morte foi confirmada na manhã desta terça-feira.

Segundo os jornais espanhóis, o goleiro está muito abalado com a morte do companheiro e vem recebendo apoio do clube em meio à tragédia e às críticas que sofrendo nas redes sociais.