Rafael Nadal é torcedor do Real MadridThomas Coex / AFP
Real Madrid inclui Rafael Nadal no Conselho de Administração
Indicação da lenda do tênis para a gestão do clube espanhol ainda precisa de aprovação dos sócios, o que não deve ser problema
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