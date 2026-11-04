Vitor Roque é destaque do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Vitor Roque é destaque do PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Publicado 04/11/2026 11:52

O atacante Vitor Roque, de 21 anos, segue na mira do futebol europeu, mesmo vivendo uma temporada com rendimento abaixo do esperado com a camisa do Palmeiras. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport", o Everton, da Inglaterra, planeja fazer uma oferta em janeiro pelo jovem.

O clube inglês busca reforçar o setor ofensivo e vê o brasileiro como uma alternativa para aumentar as opções do técnico David Moyes, especialmente na disputa por posição com o centroavante Thierno Barry.

O Palmeiras, porém, pretende fazer jogo duro. O clube paulista não pretende liberar o atacante por menos de 50 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões). O valor é considerado o ponto de partida para uma eventual conversa entre os clubes.

De acordo com o jornal espanhol, o Everton não é o único clube da Premier League que acompanha a situação do brasileiro. Chelsea, Manchester United e Tottenham também já foram apontados como possíveis interessados na contratação do atacante do Palmeiras.

Em fevereiro do ano passado, o Palmeiras desembolsou 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 152 milhões no cotação da época) para contratar Vitor Roque junto ao Barcelona. Ele assinou contrato até o fim de 2029.

Em seu primeiro ano pelo Alviverde, o atacante teve um excelente rendimento, principalmente no segundo semestre. Ele entrou em campo em 56 jogos, anotou 20 gols e deu cinco assistências. Neste ano, foram 39 partidas, apenas nove gols e uma assistência.

Vitor Roque foi formado na base do Cruzeiro, mas chegou ao Athletico-PR em 2022 e rapidamente se tornou um dos destaques do Furacão. Em sua primeira temporada levou o clube até a final da Libertadores. Em menos de dois anos, entrou em campo em 81 partidas, anotou 28 gols e deu dez assistências. Ele acabou sendo negociado com o Barcelona no fim do ano, por cerca de 30 milhões de euros fixos (cerca de R$ 192 milhões na época).

No futebol europeu, Vitor Roque não conseguiu render e acabou emprestado ao Real Betis, sem sucesso. No total, o atacante entrou em campo em 16 jogos pelo Barcelona e anotou dois gols, pelo clube de Sevilla participou de 33 partidas e balançou as redes em sete oportunidades. Depois de pouco mais de um ano, foi negociado com o Palmeiras.

De acordo com o jornal espanhol, o Everton, porém, não é o único clube da Premier League que acompanha a situação do brasileiro. Chelsea, Manchester United e Tottenham também já foram apontados como possíveis interessados na contratação do atacante do Palmeiras.