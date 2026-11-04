Jesús de Miguel foi internado na última segunda-feira (2), mas não resistiu - Reprodução / CD Tenerife

Jesús de Miguel foi internado na última segunda-feira (2), mas não resistiuReprodução / CD Tenerife

Publicado 04/11/2026 13:40

O confronto entre Tenerife e Granada, agendado para este sábado, 7 de novembro, pela Segunda Divisão do Campeonato Espanhol, foi adiado oficialmente pela Federação espanhola nesta quarta-feira. O motivo da decisão foi provocado pela morte do jogador Jesús de Miguel.

A partida, válida pela 13ª rodada, seria disputada no estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada. Agora, uma nova data está sendo analisada pela entidade para que duelo seja realizado para dar continuidade à competição.

Diante da tragédia, o Tenerife fez um pedido para que seus compromissos imediatos fossem adiados. O clube contou com a compreensão do Granada, que prestou apoio neste momento trágico.



Por meio de um comunicado nas redes sociais a diretoria rival expressou suas solidariedade e "reiterou as suas mais profundas condolências aos entes queridos de Jesús de Miguel" e desejou ainda "força e apoio nestes momentos difíceis".



Na tabela de classificação, a equipe de Granada ocupa a quarta colocação, contabiliza 23 pontos, e tem quatro a menos que o líder Castellon. Já o Tenerife tenta se recuperar no torneio e aparece no 14º posto com 15 pontos.

Tragédia

O atacante Jesús de Miguel, de 30 anos, do Tenerife, morreu na última terça-feira (3), horas após o choque que sofreu em uma dividida com o goleiro do Andorra, em uma partida da segunda divisão da Espanha.

"Com o coração partido, um nó na garganta e sem conseguir acreditar que isto seja verdade, o CD Tenerife anuncia o trágico falecimento de Jesús de Miguel Alameda", internado às pressas na segunda-feira depois do choque com o goleiro do Andorra, Jesús Owono.



O choque que levou Jesús de Miguel à Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Nossa Senhora de Candelaria, em Tenerife, ocorreu nos últimos minutos da partida entre Tenerife e Andorra.



Jesús de Miguel se preparava para dominar uma bola no meio de campo quando Owono saiu para tentar afastar a bola, atropelando o atacante adversário em uma imagem que silenciou o estádio Heliodoro Rodríguez López.

O jogador do Tenerife ficou caído no gramado, onde foi atendido pelas equipes médicas. Segundo a imprensa espanhola, o atacante sofreu uma parada cardiorrespiratória após o choque, da qual conseguiu ser reanimado. O árbitro suspendeu a partida e Jesús de Miguel foi levado de ambulância ao hospital, onde permaneceu internado.



Em um primeiro momento, um boletim médico informou que ele se encontrava "estável dentro da gravidade", mas um segundo comunicado, divulgado no fim da madrugada de terça-feira, afirmou que ele havia "piorado neurologicamente".



"Não há palavras de consolo; absolutamente nada pode atenuar esta tristeza avassaladora", afirmou o Tenerife em seu comunicado.



"Manifestamos nossa solidariedade à família enlutada, aos seus entes queridos e a todos em Tenerife que hoje lamentam esta cruel perda", acrescentou o clube.