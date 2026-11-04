Kimi Antonelli é fã de Ayrton Senna - Reprodução / Instagram

Kimi Antonelli é fã de Ayrton SennaReprodução / Instagram

Publicado 04/11/2026 13:16

Campeão mundial de Fórmula 1 da atual temporada por antecipação, o italiano Kimi Antonelli já está no Brasil para a disputa do GP de São Paulo, que será realizado neste fim de semana. Nesta terça-feira ele cumpriu uma missão especial e marcou presença em visita à família de Ayrton Senna.

Admirador confesso do lendário brasileiro (no ano passado já tinha visitado o túmulo do Senna), o jovem piloto italiano da Mercedes conheceu de perto a Lotus que o tricampeão mundial pilotou em 1985 e chegou a tirar fotos dentro do monoposto para registrar o momento e postar em suas redes sociais.

"Dia inesquecível. Obrigado a toda família Senna. Levará algum tempo para me acostumar, mas vou levar essas memórias comigo para sempre", escreveu Antonelli visivelmente emocionado.



Aos 20 anos, o atual campeão mundial vem monopolizando as atenções na Fórmula 1 pelo seu ótimo desempenho com tão pouca idade. Embora tenha nascido 12 anos após a morte de Ayrton Senna, ele não esconde a sua idolatria pelo ídolo nacional.



Em sua curta trajetória, o piloto da Mercedes já carrega algumas coincidências com o tricampeão mundial. Ambos conquistaram a primeira pole e a primeira vitória da carreira na segunda corrida de suas respectivas temporadas na F-1.



Enquanto o feito de Kimi foi alcançado neste ano, Senna brilhou na temporada de 1985 guiando a icônica Lotus preta em Portugal, no autódromo de Estoril.



Atual campeão, Antonelli chega para disputar o seu segundo GP São Paulo. No ano passado, no entanto, ele apresentou o seu cartão de visitas na prova realizada na metrópole paulista com desempenho impressionante. Na corrida, que teve Lando Norris como vencedor, o então menino prodígio da F-1 foi o segundo colocado, com Max Verstappen completando o pódio.

Número em homenagem a Senna

Antonelli competiu na temporada de 2026 na Fórmula 1 com o numero 12, em homenagem a Ayrton Senna. O brasileiro utilizou a numeração em diferentes momentos de sua carreira na categoria e conquistou seu primeiro título mundial em 1988, pela McLaren, com essa identificação. O brasileiro se tornou um dos maiores nomes da história do esporte e continua influenciando novas gerações de pilotos, mesmo décadas após sua morte, em 1994.



Antonelli adotou o número como forma de homenagear o ídolo brasileiro e pretende manter essa ligação mesmo se conquistar o campeonato.