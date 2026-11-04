No último dia 26 (segunda-feira), o atacante Harry Kane, do Bayern, foi consagrado pela revista France Football como o melhor jogador do planeta. A premiação do 'Bola de Ouro', porém, despertou uma suspeita na Polícia da França. De acordo com informações do "The Athletic", edição esportiva do "New York Times" houve uma manifestação fora do comum relacionado a apostas sobre a honraria.
No total, 12 contas de apostas acertaram a ordem exata dos cinco primeiros colocados da premiação: Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri e Lionel Messi. Foram apostados 250 mil euros (R$ 1,5 milhão), com lucro de quase 200 mil euros ( R$ 1,2 milhão). Além dos acertos, a forma como os apostadores movimentaram suas posições na plataforma levantou suspeitas. A France Football foi alertada, abriu uma investigação interna e acionou a Polícia.
Harry Kane foi eleito Bola de Ouro pela primeira vez na história. O atacante inglês, de 33 anos, recebeu o prêmio das mãos de Ronaldo Fenômeno e coroou uma temporada especial, marcada pela artilharia do futebol mundial com 73 gols em 65 jogos. O craque do Bayern de Munique superou a concorrência de Kylian Mbappé, do Real Madrid, e Lamine Yamal, do Barcelona, em cerimônia realizada em Londres, na Inglaterra.
Na temporada 2025/26, Harry Kane marcou 73 gols em 65 jogos, somando clube e seleção. Pelo Bayern de Munique, o centroavante marcou 45 gols em 37 jogos e conquistou o título do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha. Já pela seleção inglesa, marcou seis gols na Copa do Mundo de 2026, na campanha do terceiro lugar.
Nesta semana, o inglês destacou a possibilidade de ter conseguido o prêmio individual, mas afirmou que o trocaria por um título da Liga dos Campeões pelo Bayern.
"A Bola de Ouro na semana passada foi uma das melhores sensações que já tive na minha vida e na minha carreira. Mas viver momentos com a equipe, comemorações com o clube, poder erguer a Liga dos Campeões com o Bayern seria uma sensação incrível", avaliou.
Relembre como ficou o Top-30 da Bola de Ouro 2026
1º: Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra) 2º: Kylian Mbappé (Real Madrid e PSG) 3º: Lamine Yamal (Barcelona e Espanha) 4º: Rodri (Barcelona e Espanha) 5º: Lionel Messi (Inter Miami e Argentina) 6º: Kvara Kvaratskhelia (PSG e Geórgia) 7º: Dembélé (PSG e França) 8º: Haaland (Manchester City e Noruega) 9º: Olise (Bayern de Munique e França) 10º: Fabián Ruíz (PSG e Espanha) 11º: Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra) 12º: Pau Cubarsí (Barcelona e Espanha) 13º: Achraf Hakimi (PSG e Marrocos) 14º: Vitinha (PSG e Portugal) 15º: Declan Rice (Arsenal e Inglaterra) 16º: Ferran Torres (Barcelona e Espanha) 17º: Vini Jr. (Real Madrid e Brasil) 18º: Marc Cucurella (Chelsea e Espanha) 19º: João Neves (PSG e Portugal) 20º: Willian Pacho (PSG e Equador) 21º: Gabriel Magalhães (Arsenal e Brasil) 22º: Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina) 23º: Nuno Mendes (PSG e Portugal) 24º: Luis Díaz (Bayern de Munique e Colômbia) 25º: Marquinhos (PSG e Brasil) 26º: Dayot Upamecano (Bayern de Munique e França) 27º: Bruno Fernandes (Manchester United e Portugal) 28º: Julián Quiñones (Al-Qadsiah e México) 29º: William Saliba (Arsenal e França) 30º: Sadio Mané (Al-Nassr e Senegal)
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