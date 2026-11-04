Luccas Claro defende o Esenler Erokspor, da Turquia - Divulgação

Luccas Claro defende o Esenler Erokspor, da TurquiaDivulgação

Publicado 04/11/2026 19:30

Com passagem pelo Fluminense , o zagueiro Luccas Claro vive um momento especial na Turquia. Em alta no Esenler Erokspor e titular absoluto da equipe, o defensor de 35 anos alcançou recentemente a marca de 500 partidas como jogador de futebol profissional. O número foi atingido na derrota diante do Batman Petrolspor por 3 a 2, no último dia 25 de outubro, pela segunda divisão do futebol turco.

"Alcançar a marca de 500 jogos na carreira é motivo de muito orgulho e gratidão. É uma trajetória construída com muito trabalho, dedicação e amor pelo futebol. Vivi momentos especiais, passei por grandes clubes e enfrentei muitos desafios que contribuíram para minha evolução dentro e fora de campo. Fico feliz por atingir essa marca e espero continuar somando jogos, conquistas e boas histórias no futebol", disse.

Revelado pelo Coritiba, clube que mais defendeu na carreira, Luccas Claro tem ainda no currículo passagens por Gençlerbirlii e Eyüpspor, ambos da Turquia, e Fluminense. Na última sexta-feira (30), disputou o 501º jogo da carreira na vitória sobre o Ankara Keçiörengücü por 3 a 2. Além disso, o zagueiro também acumula três partidas pela seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 2011, no México, com a equipe sub-20.

Luccas Claro vive boa fase na Turquia

Na segunda divisão do Campeonato Turco, o Esenler Erokspor ocupa a 12ª colocação, com 15 pontos conquistados em 13 rodadas. Luccas Claro jogou 12 partidas, sendo 11 como titular, e volta a campo no próximo sábado (7), em confronto direto com o Mugla, em sua aparição de número 502 como profissional na carreira. O zagueiro projetou o confronto.

"Temos feito uma temporada de muito trabalho e evolução. Sabemos que podemos estar em uma posição melhor, mas conseguimos melhorar nosso desempenho nas últimas rodadas e conquistar vitórias importantes. Agora, precisamos manter essa sequência positiva, corrigir os detalhes e seguir buscando nossos objetivos no campeonato", finalizou o zagueiro.

Jogos de Luccas Claro por clube:

Coritiba: 178

Gençlerbirlii: 75

Fluminense: 118

Eyüpspor: 118

Esenler Erokspor: 12