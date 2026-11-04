Carlos Vinicius comemora o golaço marcado pelo Grêmio, no Sul - Lucas Uebel / Grêmio

Carlos Vinicius comemora o golaço marcado pelo Grêmio, no SulLucas Uebel / Grêmio

Publicado 04/11/2026 15:21

Grêmio terá uma reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF para contestar a atuação do árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan. O principal ponto da pauta é um possível pênalti de Renan Lodi em Carlos Vinícius, que não foi marcado em campo nem revisado pelo VAR. Além do lance da Copa do Brasil, o Tricolor também levará à entidade outras reclamações sobre decisões contra o clube no Brasileirão. terá uma reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF para contestar a atuação do árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan. O principal ponto da pauta é um possível pênalti de Renan Lodi em Carlos Vinícius, que não foi marcado em campo nem revisado pelo VAR. Além do lance da Copa do Brasil, o Tricolor também levará à entidade outras reclamações sobre decisões contra o clube no Brasileirão.

Lance polêmico



A jogada aconteceu aos quatro minutos do segundo tempo, quando o Grêmio já vencia por 2 a 0. Após cobrança de escanteio e desvio de cabeça na primeira trave, a bola passou à frente de Carlos Vinícius, que teve a camisa puxada por Renan Lodi dentro da área. Os jogadores gremistas reclamaram com o árbitro e pediram a revisão do VAR, mas a partida seguiu normalmente.

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O lance dividiu opiniões. O comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira, do SporTV, concordou com a decisão do árbitro por entender que o puxão não teve força suficiente para deslocar o atacante. Já o ex-jogador Denílson discordou do colega e classificou o lance como pênalti. O apresentador Neto e o comentarista Diori Vasconcelos, da Rádio Gaúcha, também apontaram erro da arbitragem. O lance dividiu opiniões. O comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira, do SporTV, concordou com a decisão do árbitro por entender que o puxão não teve força suficiente para deslocar o atacante. Já o ex-jogador Denílson discordou do colega e classificou o lance como pênalti. O apresentador Neto e o comentarista Diori Vasconcelos, da Rádio Gaúcha, também apontaram erro da arbitragem.

Grêmio leva vantagem para Belo Horizonte

Mesmo sem o pênalti, o Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 a 0 no último domingo (1º), na Arena, em Porto Alegre. Carlos Vinícius abriu o placar aos dez minutos do primeiro tempo, e Erick Noriega ampliou logo no primeiro minuto da etapa final. O Atlético-MG teve mais posse de bola e criou chances, mas parou nas defesas de Weverton. Nos acréscimos, o zagueiro Gustavo Martins recebeu o cartão vermelho e desfalca o Tricolor no jogo de volta.

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As equipes voltam a se enfrentar no sábado (7), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Grêmio pode perder por até um gol de diferença para chegar à final. O Galo precisa vencer por três gols para avançar no tempo normal, e uma vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis. As equipes voltam a se enfrentar no sábado (7), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Grêmio pode perder por até um gol de diferença para chegar à final. O Galo precisa vencer por três gols para avançar no tempo normal, e uma vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

Situação delicada no Brasileirão

Se na Copa do Brasil o momento é positivo, no Brasileirão o cenário preocupa. O Grêmio ocupa a 17ª colocação, com 37 pontos em 33 jogos, e voltou à zona de rebaixamento na terça-feira (3), após a vitória do Internacional sobre o Coritiba por 1 a 0.



O Tricolor havia deixado o Z4 com vitórias sobre Coritiba e Athletico-PR, ambas sem sofrer gols. Nesta quarta-feira (4), a equipe de Renato Gaúcho enfrenta o líder Flamengo, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, e deve poupar jogadores importantes. Depois do duelo, restam quatro rodadas para o fim do campeonato.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza