Real Madrid segue com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões - Aris Messinis / AFP

Real Madrid segue com 100% de aproveitamento na Liga dos CampeõesAris Messinis / AFP

Publicado 04/11/2026 17:00 | Atualizado 04/11/2026 17:01

Real Madrid sofreu, mas venceu mais uma vez de virada na Liga dos Campeões . Após ficar duas vezes atrás no placar, o gigante espanhol reagiu no fim e venceu o AEK Atenas, da Grécia, por 3 a 2, nesta quarta-feira (4), fora de casa, pela 4ª rodada da fase de liga da competição. Bellingham, Mbappé e Valverde marcaram para os espanhóis, enquanto Koita e Pillios fizeram para os gregos.

Com o resultado, o Real Madrid chegou a 12 pontos e ocupa a segunda colocação na fase classificatória da Liga dos Campeões. O time merengue volta a campo no próximo sábado (7), às 17h (de Brasília), contra o Valencia, fora de casa, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Em terceiro na competição nacional, pode assumir a vice-liderança, dependendo do resultado do clássico entre Atlético de Madrid e Barcelona.

Jogando fora de casa, o Real Madrid teve dificuldades diante do AEK Atenas. Empurrado pela torcida, o time grego incomodou a equipe espanhola nos primeiros minutos, obrigando o goleiro Courtois a realizar duas grandes defesas nos primeiros dez minutos. Porém, aos 12, o belga não conseguiu evitar o gol de Koita, que fez um golaço. A situação gerou reclamações do técnico José Mourinho.

O Real Madrid demorou a reagir, mas conseguiu empatar o jogo. Jude Bellingham, que teve um gol anulado momentos antes, empatou a partida com uma bela finalização de letra aos 32 minutos. Depois, aos 41, foi a vez de Vini Jr ter um gol anulado após cruzamento de Dumfries. Suspenso no Espanhol, o camisa 7 voltou a ser titular, mas teve mais uma atuação discreta.

O jogo continuou equilibrado na etapa final. O Real Madrid teve o controle da posse de bola, mas não conseguia transformar o volume em chances claras. O AEK Atenas, por sua vez, foi mais eficiente e puniu o time espanhol aos 29 minutos, quando Pillios apareceu como elemento surpresa na área após jogada de Koita e colocou os gregos em vantagem pela segunda vez.

A festa grega durou pouco tempo. No ataque seguinte, Kylian Mbappé completou cruzamento de Dumfries e empatou o jogo aos 31 minutos. O craque francês quase virou aos 40, quando recebeu belo lançamento de Endrick, mas o chute explodiu no travessão. Mas o Real Madrid não desistiu. A insistência foi premiada aos 46, quando Valverde aproveitou sobra na entrada da área e acertou belo chute para garantir a vitória.