Real Madrid segue com 100% de aproveitamento na Liga dos CampeõesAris Messinis / AFP
Real Madrid vira nos acréscimos e segue 100% na Liga dos Campeões
Time espanhol fica duas vezes atrás no placar, mas reage no fim e consegue a virada com gols de Bellingham, Mbappé e Valverde
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