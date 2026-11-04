Diego Souza comanda treino do Joinville - Neto Cajaíba / JEC

Diego Souza comanda treino do JoinvilleNeto Cajaíba / JEC

Publicado 04/11/2026 15:30

O Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC) decidiu pela suspensão de 360 dias de Diego Souza , treinador do Joinville, após vazamento de informações sobre um esquema de licenças falsas. Mesmo assim, a equipe catarinense optou por mantê-lo, ao menos, até o fim da Copa Santa Catarina.

O ex-jogador havia sido contratado no dia 2 de agosto pelo clube, com contrato até o final do ano, mas com possibilidade de renovação caso fizesse uma boa campanha e conseguisse uma vaga para uma competição nacional em 2027, concedida aos dois finalistas.

Além da suspensão de 360 dias sem poder comandar uma equipe à beira do gramado, Diego Souza vai ser obrigado a pagar uma multa no valor de R$ 20 mil pela quebra do artigo 234, mais especificamente no parágrafo 1º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Decisão do Joinville

A equipe do Joinville optou por manter Diego Souza como treinador até o fim da Copa Santa Catarina, para não atrapalhar a campanha positiva que vem sendo apresentada até o momento. Mas, principalmente, porque a suspensão diz respeito apenas à presença à beira do campo durante as partidas e à proibição de assinar as súmulas oficiais, não havendo nenhum impeditivo para que o ex-jogador siga comandando os treinos.

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Em seu trabalho, o clube catarinense se classificou na terceira posição para a fase eliminatória, com cinco vitórias, nenhum empate e três derrotas em oito partidas. Diante do acesso, o Joinville vai encarar o Hercílio Luz, no sábado (7), às 15h (de Brasília), pela partida de ida da semifinal.

Caso o clube consiga a classificação para a final, o Coelho poderá assegurar sua vaga em uma competição nacional em 2027, seja na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro.

Caso das licenças falsas

Ex-volante do Flamengo, hoje aposentado, Mancuso está sendo acusado de vender licenças falsas de treinador para diversos jogadores e ex-jogadores. Os certificados supostamente seriam emitidos pela Associação de Técnicos de Futebol Argentino (ATFA). Porém, a associação afirma que nenhum dos diplomas distribuídos tem validade e também diz nunca ter autorizado o procedimento.

Esses supostos cursos chamaram a atenção dos ex-jogadores, pois não requeriam as avaliações previstas e obrigatórias para completar a formação dos treinadores. Segundo o portal 'UOL', alguns dos ex-atletas chegaram a pagar valores próximos a R$ 100 mil pelas categorias C, B, A e PRO.

Além de Diego Souza, nomes muito reconhecidos no meio do futebol brasileiro, como Thiago Silva, Diego Lugano, Felipe Melo e Paolo Guerrero. também teriam sido vítimas deste golpe. A maioria deles afirma que não chegou a utilizar a licença ou nem finalizou o curso por conta da etapa presencial obrigatória.