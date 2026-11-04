Técnico do Real Madrid, José Mourinho cumprimenta Vini Jr - Ina Fassbender / AFP

Técnico do Real Madrid, José Mourinho cumprimenta Vini JrIna Fassbender / AFP

Publicado 04/11/2026 19:58

vitória por 3 a 2 sobre o AEK Atenas, nesta quarta-feira (4), pela Liga dos Campeões, o treinador português reconheceu que o brasileiro não foi brilhante, mas fez elogios sobre a sua atuação. O técnico do Real Madrid, José Mourinho, foi na direção oposta da opinião pública e imprensa internacional, e saiu em defesa de Vini Jr. Em entrevista coletiva após a, nesta quarta-feira (4), pela Liga dos Campeões, o treinador português reconheceu que o brasileiro não foi brilhante, mas fez elogios sobre a sua atuação.

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"Não foi um jogo extraordinário, mas sério. Nesse sentido, ele cumpriu muito bem o seu papel", disse o treinador português, com intuito de blindar o astro brasileiro. Além disso, o português negou completamente a possibilidade de que a presença de Vini tenha sido o motivo do deslocamento de Yan Diomande para a ponta-direita.

"O Vinícius não provocou nada. Diomande chega ao Real Madrid mais para ser um jogador que pode atuar pelos dois lados do que para ser um jogador de um lado só", explicou Mourinho.

Ele também aproveitou a oportunidade para elogiar Jude Bellingham, que vive uma grande fase. "É muito completo em todos os aspectos. Mesmo quando não faz um grande jogo, ele sempre tem trabalho, ambição, qualidade e chegada ao gol. É um jogador extraordinário", disse.

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Ao abordar o jogo, o técnico destacou que um dos principais fatores para que o Real Madrid pudesse vencer a partida, que foi decidida nos acréscimos da segunda etapa, foi a qualidade individual de seu elenco. Mas, apesar disso, destacou o alto nível de enfrentamento do adversário.



"São eles os responsáveis por não termos feito uma grande partida (...) com duas equipes que queriam vencer, quem levou a melhor foi a equipe com mais qualidade individual", disse o técnico merengue, exaltando o mérito que a equipe grega teve ao longo do duelo.

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Por fim, Mourinho ainda abordou sobre a lucidez de sua equipe em todos os momentos da partida, inclusive quando estavam em desvantagem numérica no placar: "Mesmo diante das dificuldades, estivemos sempre no jogo. Nos dois momentos críticos, no 1 a 0 e no 2 a 1, soubemos reagir, soubemos ter personalidade", finalizou.

Com o resultado, o Real Madrid chegou a 12 pontos e ocupa a segunda colocação na fase classificatória da Liga dos Campeões. O time merengue volta a campo no próximo sábado (7), às 17h (de Brasília), contra o Valencia, fora de casa, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Em terceiro na competição nacional, pode assumir a vice-liderança, dependendo do resultado do clássico entre Atlético de Madrid e Barcelona.