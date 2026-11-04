Jesús Owono saindo de campo após colisão com Jesús De Miguel - Reprodução/Skysports

Jesús Owono saindo de campo após colisão com Jesús De MiguelReprodução/Skysports

Publicado 04/11/2026 19:25

O goleiro Jesús Owono , do Andorra, se manifestou pela primeira vez após a morte de Jesús de Miguel, atacante do Tenerife. Em comunicado divulgado pelo clube, o jogador lamentou a perda do adversário e falou sobre o impacto do episódio. De Miguel morreu na manhã de terça-feira (3), aos 30 anos, um dia depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória após um choque com Owono durante a partida pela segunda divisão espanhola.

Depoimento nas redes

Até então, o goleiro não havia falado publicamente sobre o caso, que causou comoção no futebol espanhol e levou ao adiamento de jogos no país. No texto, Owono contou que ainda tenta assimilar o que aconteceu em campo

"Estes são os dias mais difíceis da minha vida. Tenho dificuldade em encontrar palavras, e é muito difícil para mim processar tudo o que aconteceu", disse Owono.

O goleiro também prestou solidariedade aos familiares do atacante.

"Sinto uma dor imensa pela perda de Jesús. Meus pensamentos estão com ele, sua família e todos que o amavam", afirmou.

Owono ainda comentou os desdobramentos do caso, que é investigado pela polícia espanhola.

"Sei que haverá muitas questões a serem tratadas. Enfrentarei o que vier com o máximo respeito. Neste momento, honestamente, não consigo pensar em outra coisa a não ser em Jesús e na dor que todos nós estamos vivenciando. Descanse em paz, Jesús", completou.



Como foi o lance

O jogo aconteceu na segunda-feira (2), no Estádio Heliodoro Rodríguez López, em Santa Cruz de Tenerife, e terminou empatado por 2 a 2. Nos acréscimos do segundo tempo, De Miguel recebeu um lançamento longo e partiu sozinho em contra-ataque.

Owono saiu da área até perto do meio-campo para tentar afastar a bola e atingiu o peito do atacante com o joelho. O goleiro recebeu o cartão vermelho direto, mas voltou ao gramado para acompanhar o atendimento ao adversário.

De Miguel foi reanimado ainda no campo e levado à UTI do Hospital Universitário Nossa Senhora da Candelária. O atacante, porém, sofreu uma piora no quadro neurológico e não resistiu. Ele deixa a esposa e uma filha.



Goleiro recebe ataques nas redes



Segundo o jornal catalão Sport, Owono está em choque desde o episódio. O goleiro de 25 anos, natural da Guiné Equatorial, recebeu mensagens ofensivas nas redes sociais e foi hostilizado por torcedores na saída do estádio. Depois disso, ele fechou os comentários das contas.

De acordo com o jornalista Iván Álvarez, da rádio COPE, o elenco do Andorra demonstrou preocupação tanto com o estado do adversário quanto com o do companheiro. Os jogadores entendem que Owono não teve intenção de machucar De Miguel.

A Polícia Nacional da Espanha abriu uma investigação por possível homicídio culposo, procedimento obrigatório pela lei espanhola em mortes por causas não naturais. O promotor-chefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, afirmou à agência EFE que um processo criminal é improvável, já que o choque aconteceu durante uma disputa de jogo.



Jogos adiados e homenagem



Em sinal de luto, os jogos da Copa do Rei e da Copa da Rainha marcados para esta semana foram adiados. As partidas do Tenerife contra o Granada e do Andorra contra o Mallorca, pela segunda divisão, também foram adiadas, ainda sem novas datas.

O Tenerife vai prestar uma homenagem ao atacante no sábado (7), no estádio do clube. Natural de Madri, De Miguel começou a carreira no Leganés B e passou por clubes como Fuenlabrada, Navalcarnero, Unionistas e Castellón antes de chegar ao Tenerife, em 2025. Pelo Castellón, foi artilheiro do grupo na temporada 2023/24, com 16 gols, e ajudou o clube a subir para a segunda divisão.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza