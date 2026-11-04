Réver é auxiliar técnico de Vagner Mancini no BragantinoAri Ferreira/Red Bull Bragantino
Ex-Flamengo, Réver é preso por falta de pagamento de pensão
Hoje auxíliar técnico do RB Bragantino, ex-zagueiro foi detido pela Polícia Federal no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre
Gabriel Batista celebra vitória 'fundamental' do Botafogo sobre o Galo
Goleiro alvinegro foi muito exigido, mas não foi vazado no triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos
Pedro Emanuel explica três zagueiros e elogia eficiência do Vasco
Cruz-Maltino venceu o Athletico-PR nesta quarta-feira (4), pelo Brasileirão; triunfo partiu de gols de Aguirre (contra), Bruno Duarte e Gabriel Pereira
Botafogo vence o Atlético-MG com lei do ex e respira no Brasileirão
Glorioso triunfou por 1 a 0, com gol de Edenilson, nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos, e abriu vantagem para a zona do rebaixamento
Ayrton Lucas e Carrascal sentem dores e serão reavaliados pelo Flamengo
Jogadores foram substituídos no intervalo da vitória sobre o Grêmio por 3 a 1, nesta quarta (4), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão
Diretor do Vasco volta a detonar arbitragem: 'Mais um erro grotesco'
Admar Lopes reclamou de pênalti não marcado em Brenner na vitória por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira (4), pelo Brasileirão
Jardim elogia Flamengo e explica estratégia: 'Fomos sólidos'
Rubro-Negro venceu o Grêmio por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), no Maracanã, e deu um novo passo na briga pelo título brasileiro
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