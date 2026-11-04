Réver é auxiliar técnico de Vagner Mancini no Bragantino - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Réver é auxiliar técnico de Vagner Mancini no BragantinoAri Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 04/11/2026 20:16

Zagueiro do Flamengo entre 2016 e 2018, Réver foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia nesta quarta-feira (4). A Polícia Federal deteve o ex-jogador, que hoje é auxiliar técnico do Bragantino, no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A informação foi dada pelo "ge" e confirmada pela PF. Ele foi solto após o pagamento do valor devido.

De acordo com a unidade policial, foi determinado que Réver ficasse detido por 30 dias ou até a quitação do valor devido, estimado em R$ 150 mil. O ex-defensor, que tem dois filhos, foi alvo de uma prisão de natureza civil de caráter extrapenal, ou seja, aquela usada como instrumento para forçar o devedor a cumprir com dívida ou obrigação financeira.

Passagem de Réver pelo Flamengo

Réver defendeu o Flamengo entre 2016 e 2018. Após uma passagem marcante pelo Atlético-MG, onde entrou para a história com a conquista do título da Libertadores de 2013, o zagueiro chegou ao Rubro-Negro com credencial para se tornar um dos líderes do time. Com isso, ele foi peça fundamental na reestruturação defensiva e esportiva do clube.

Réver chegou ao Flamengo em junho de 2016 por empréstimo, vindo do Internacional, onde vinha perdendo espaço e sendo alvo de questionamentos físicos. No Rubro-Negro, formou uma dupla de zaga muito sólida com Rafael Vaz e, posteriormente, com Juan, retomando o protagonismo no futebol brasileiro. Foi campeão estadual invicto em 2017, levantando a taça como capitão.

No final de 2018, com a mudança na diretoria e propostas para retornar ao Atlético-MG, negociou sua saída e deixou o clube no início de 2019. Ao todo, disputou 135 jogos e marcou 11 gols.

Zagueiro passou por grandes da Série A

Ao longo da carreira, Réver defendeu grandes clubes da Série A, como Grêmio, Atlético-MG, Internacional e Flamengo. Ele iniciou a carreira profissional no Paulista, de Jundiaí, e se aposentou como jogador ao final da temporada de 2023, aos 38 anos.

Réver chegou ao Bragantino no fim de outubro. Ele é auxiliar do técnico Vagner Mancini desde agosto de 2024, quando deixou o cargo de coordenador de transição do Atlético-MG em busca do objetivo de virar treinador no futuro.