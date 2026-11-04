Meio-campista do Como, Baturina comemorando o oitavo gol marcado pela equipe - FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Meio-campista do Como, Baturina comemorando o oitavo gol marcado pela equipeFRANCOIS LO PRESTI / AFP

Publicado 04/11/2026 19:43

Liga dos Campeões. A equipe estreante na competição não tomou conhecimento do Lens e goleou por 9 a 1, nesta quarta-feira (4), fora de casa, pela 4ª rodada da fase de liga. Douvikas marcou três vezes, enquanto Nico Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina e Papaccioli também balançaram as redes para os italianos. Por outro lado, Aguilar descontou para os franceses. O Como viveu uma noite histórica na. A equipe estreante na competição não tomou conhecimento do Lens e goleou por 9 a 1, nesta quarta-feira (4), fora de casa, pela 4ª rodada da fase de liga. Douvikas marcou três vezes, enquanto Nico Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina e Papaccioli também balançaram as redes para os italianos. Por outro lado, Aguilar descontou para os franceses.

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Com o resultado, o Como chegou a nove pontos e igualou o recorde histórico de mais gols marcados por uma equipe em uma partida da nova era da Liga dos Campeões, a partir da temporada 1992/1993. O atual detentor era o Bayern de Munique, que venceu o Dínamo Zagreb por 9 a 2, em 2024.

A goleada dos estreantes também igualou o recorde de maior diferença de gols entre duas equipes: o 8 a 0 do Liverpool sobre o Besiktas e do Real Madrid sobre o Malmö, que tiveram o mesmo placar. O time de Fàbregas volta a campo no próximo domingo (8), contra a vice-líder Inter de Milão, no San Siro, pelo Campeonato Italiano.

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O jogo já aparentava que seria simples desde o princípio. O Como abriu o placar logo aos sete minutos. Após cobrança de escanteio, Perrone desviou de cabeça e Douvikas conseguiu empurrar para as redes. Ainda na primeira etapa, a equipe mandante tentou se aproveitar o fator casa, cresceu no jogo e chegou a reivindicar dois possíveis pênaltis, mas, em pouco tempo, viu o adversário ampliar aos 32 minutos, quando Nico Paz inverteu o jogo para Valle, que cruzou para o centroavante grego marcar novamente. Perto do final do primeiro tempo, os papéis se inverteram, e o camisa 9 deu um passe para Nico Paz anotar 3 a 0.

Na volta do intervalo, o Como conseguiu manter o ritmo e transformou a vitória em massacre. Da Cunha, com apenas dois minutos, e, logo depois, Kempf, de cabeça, aos oito, ampliaram a vantagem. Cerca de quatro minutos depois, Douvikas aproveitou um novo passe de Nico Paz para completar o hat-trick, e Liberali fez o sétimo aos 17 minutos. Aguilar diminuiu com um belo voleio aos 20, mas Baturina marcou o oitavo quatro minutos depois.

Por fim, próximo dos últimos minutos acrescidos que o árbitro deu e depois que a grande maioria dos torcedores franceses já haviam deixado o estádio, o jovem de apenas 18 anos, Papaccioli, fechou a goleada para os italianos. Massacre em uma noite histórica da Liga dos Campeões.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza