Meio-campista do Como, Baturina comemorando o oitavo gol marcado pela equipeFRANCOIS LO PRESTI / AFP
Como aplica goleada histórica e massacra o Lens na Liga dos Campeões
Estreante equipe italiana venceu o time francês por 9 a 1 e igualou o maior número de gols em uma partida na história da competição
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Em alta na Turquia, Luccas Claro atinge marca de 500 jogos na carreira
Defensor está desde o início da temporada no Esenler Erokspor, da segunda divisão turca, e é titular absoluto no clube de Istambul
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Botafogo disputa meia com time da Premier League, diz jornalista
Jogador de 24 anos foi convocado pela primeira vez para a Colômbia em setembro, e tem contrato com o León, do México, até junho de 2028
CBF nega afastamento de árbitros após reunião com Vasco
Cruz-Maltino reclamou de uma suposta penalidade ignorada por Anderson Daronco e Rodrigo D'Alonso Ferreira no jogo contra o Palmeiras
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