Com dois gols de Pedro, o Flamengo decidiu o jogo no primeiro tempo e chegou aos 76 pontos na liderança do Campeonato BrasileiroAdriano Fontes/Flamengo
Grito de campeão na ponta da língua
Em noite de Pedro inspirado no Maracanã, Flamengo resolve antes do intervalo e faz 3 a 1 no Grêmio
Grito de campeão na ponta da língua
Em noite de Pedro inspirado no Maracanã, Flamengo resolve antes do intervalo e faz 3 a 1 no Grêmio
Gabriel Batista celebra vitória 'fundamental' do Botafogo sobre o Galo
Goleiro alvinegro foi muito exigido, mas não foi vazado no triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos
Pedro Emanuel explica três zagueiros e elogia eficiência do Vasco
Cruz-Maltino venceu o Athletico-PR nesta quarta-feira (4), pelo Brasileirão; triunfo partiu de gols de Aguirre (contra), Bruno Duarte e Gabriel Pereira
Botafogo vence o Atlético-MG com lei do ex e respira no Brasileirão
Glorioso triunfou por 1 a 0, com gol de Edenilson, nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos, e abriu vantagem para a zona do rebaixamento
Ayrton Lucas e Carrascal sentem dores e serão reavaliados pelo Flamengo
Jogadores foram substituídos no intervalo da vitória sobre o Grêmio por 3 a 1, nesta quarta (4), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.