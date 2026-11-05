Com dois gols de Pedro, o Flamengo decidiu o jogo no primeiro tempo e chegou aos 76 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro - Adriano Fontes/Flamengo

Com dois gols de Pedro, o Flamengo decidiu o jogo no primeiro tempo e chegou aos 76 pontos na liderança do Campeonato BrasileiroAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 05/11/2026 00:00

O Flamengo deu mais um passo fundamental rumo ao deca do Campeonato Brasileiro. Diante de um Maracanã lotado, o Rubro-Negro não deu chances ao time misto do Grêmio na noite de ontem, venceu por 3 a 1 e consolidou a liderança.

Com a vitória sobre o Tricolor, o líder chegou aos 76 pontos e abriu seis de vantagem sobre o segundo colocado, o Palmeiras. O time paulista, porém, ainda entra em campo nesta rodada e recebe o Remo no Allianz Parque, hoje, às 19h30.

Flamengo foi superior ao Grêmio durante a maior parte do jogo e decidiu a partida ainda na primeira etapa, quando marcou os três gols.

Samuel Lino abriu o placar aproveitando um rebote de Gabriel Grando, goleiro do Grêmio. Os outros dois gols foram de Pedro, o camisa 9. No primeiro, ele aproveitou uma ótima jogada de Carrascal para balançar as redes. No segundo, só empurrou para o gol após outro rebote do goleiro gremista. No segundo tempo, o Rubro-Negro diminuiu a rotação e viu o Grêmio descontar, com uma linda cobrança de falta de Amuzu.

O resultado também ajudou dois rivais históricos do Rubro-Negro na luta contra o rebaixamento, Vasco e Botafogo. O Grêmio, que poupou jogadores de olho na semifinal da Copa do Brasil e não pontuou, ficou com 37 pontos e não se aproximou dos cariocas.

O Flamengo, que só depende de si para ser campeão brasileiro, ainda tem pela frente quatro compromissos: o Athletico-PR, no Maracanã, o decisivo confronto direto com o Palmeiras, em São Paulo, uma viagem ao Paraná para enfrentar o Coritiba e, para encerrar o campeonato em casa, a lanterna e já rebaixada Chapecoense.