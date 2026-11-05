Cristiano Ronaldo anunciou a aposentadoria de Portugal - Divulgação / Uefa Euro

Cristiano Ronaldo anunciou a aposentadoria de PortugalDivulgação / Uefa Euro

Publicado 05/11/2026 08:30

Chegou ao fim a história de Cristiano Ronaldo com Portugal. O craque português, de 41 anos, anunciou a aposentaria da seleção portuguesa nesta quinta-feira (5), meses após o desgaste com o técnico Jorge Jesus. Em video publicado nas redes sociais, o jogador disse que teve o privilégio de ser o capitão da equipe nacional, agradeceu os companheiros e declarou torcida para o futuro.

"Aos portugueses, chegou o dia de devolver a camisa 7 da seleção de todos nós. Nunca senti como exclusivamente minha, mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de vestir, de defender e de levar comigo para estádios do mundo inteiro. Chegou o momento de entregar ao futuro. Não foi uma decisão fácil por decisões que não se tomam apenas com a cabeça, se tomam também com o coração", disse.

Cristiano Ronaldo estreou pela seleção portuguesa em 20 de agosto de 2003, em jogo amistoso contra Cazaquistão. Na época, tinha apenas 18 anos. Ao longo de 23 anos vestindo a camisa de Portugal, o craque português disputou 234 jogos e marcou 146 gols. Ele é o maior artilheiro da história do futebol de seleções e também o jogador que mais vezes vestiu a camisa de uma seleção de futebol no mundo.

A melhor fase de Cristiano Ronaldo com Portugal aconteceu no seu período de maturidade no futebol, após completar 30 anos. Foi neste momento que o camisa 7 liderou a seleção portuguesa ao título da Eurocopa de 2016, a primeira grande conquista dos portugueses na história do futebol. Desde que CR7 estreou, eles nunca ficaram fora de uma Copa do Mundo. Ele também foi bicampeão da Liga das Nações (2019 e 2025).

"Termina uma caminhada que começou em agosto de 2003 e mudou a minha vida para sempre. Quando olho para trás e penso em tudo que vivi pela seleção não vejo apenas jogos, gols, recordes ou troféus. Vejo o que sou hoje. Vejo imigrantes que durante noventa minutos sentiam Portugal um pouco mais perto. Vejo milhões de portugueses que nunca conheci pessoalmente, mas fizeram parte da minha vida. No fim de tudo, futebol é muito mais que um jogo. O futebol são as pessoas", completou Cristiano Ronaldo.

Apesar de ter anunciado a aposentadoria da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo ainda pode ter a última chance de se despedir dos portugueses. O técnico Jorge Jesus anunciará nesta sexta-feira (6) a convocação para os jogos contra a Dinamarca, dia 14, em Braga, e País de Gales, em 17, em Cardiff, pela Liga das Nações. O craque está na pré-lista do treinador.

Desgaste com Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo entrou em atrito com o técnico Jorge Jesus após ficar no banco de reservas durante a vitória sobre a Noruega por 2 a 1, no dia 27 de setembro, em Oslo. O craque português não ficava fora de um jogo desde 8 de junho de 2024, quando foi relacionado e não jogou contra a Croácia. Desde então, ele entrou em campo em todos os 28 jogos.

Incomodado com a situação, Cristiano Ronaldo ficou fora dos dois treinos seguintes de Portugal. O craque conversou com o técnico Jorge Jesus em Copenhague, antes da atividade do dia 29, na véspera da partida contra Dinamarca. O jogador tomou café, mexeu no celular e, logo depois, deixou o campo e retornou ao hotel onde a delegação está concentrada, antes de ir embora.