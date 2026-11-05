Harry Kane renovou com o Bayern de Munique até 2029Divulgação / Bayern de Munique

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Rodrigo Souza
O Bayern de Munique, da Alemanha, anunciou nesta quinta-feira (5) a renovação do contrato com o atacante Harry Kane. Vencedor da Bola de Ouro, o craque inglês renovou o vínculo por mais duas temporadas e assinou até junho de 2029 com o gigante clube alemão. O jogador, de 33 anos, celebrou o novo acordo e ressaltou que a permanência era um desejo.
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"Sinto muito orgulho em fazer parte deste clube. Toda a minha família está muito feliz aqui. Eu queria ficar. Agora estou ansioso pelo futuro e quero ganhar muitos mais títulos com este grande clube", disse Harry Kane após renovar o contrato com o Bayern de Munique.
Harry Kane chegou no Bayern de Munique em 2024, quando deixou o Tottenham, da Inglaterra, por cerca de 95 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões na cotação da época). Desde a sua chegada, atacante já marcou 156 gols em 161 jogos, e quebrou recordes de nível nacional e europeu.
Na temporada 2025/26, Harry Kane marcou 73 gols em 65 jogos, somando clube e seleção. Pelo Bayern de Munique, o centroavante marcou 45 gols em 37 jogos e conquistou o título do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha. Já pela seleção inglesa, marcou seis gols na Copa do Mundo de 2026, na campanha do terceiro lugar.
Antes de chegar ao Bayern de Munique, Harry Kane ficou marcado pela falta de títulos com o Tottenham. Apesar de empilhar gols e acumular artilharias, foi vice-campeão inglês com o clube londrino na temporada 2016/17, da Copa da Inglaterra em 2014/15 e 2020/21, além da Liga dos Campeões em 2018/19, quando perdeu a decisão para o Liverpool.
Harry Kane virou a página e conquistou os seus primeiros títulos após chegar ao Bayern de Munique. No clube, conquistou dois títulos do Campeonato Alemão nas temporadas 2024/25 e 2025/26, além da Copa da Alemanha de 2025/26. Vivendo o auge da carreira, o craque inglês vive a expectativa de coroar o bom momento com o tão sonhado título da Liga dos Campeões em 2026/27.