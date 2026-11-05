Harry Kane renovou com o Bayern de Munique até 2029Divulgação / Bayern de Munique
Vencedor da Bola de Ouro, Harry Kane renova com o Bayern até 2029
Atacante inglês, de 33 anos, estendeu o vínculo por mais duas temporadas, celebrou o acerto quer fazer história com o gigante alemão
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Centroavante do Athletico-PR recebeu cartão vermelho na vitória cruz-maltina por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), após atrito com o lateral
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Fluminense terá debate sobre possível reforma na sede das Laranjeiras
Câmara Municipal do Rio de Janeiro convocou audiência pública para discutir venda do potencial construtivo do estádio na terça-feira (10)
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