Alan Jones foi campeão de Fórmula 1 em 1980Divulgação/redes sociais Fórmula 1
Campeão de Fórmula 1, australiano Alan Jones morre aos 80 anos
Ex-piloto garantiu a primeira conquista da Williams na categoria, venceu 12 GPS em 10 temporadas e correu por sete equipes
Campeão de Fórmula 1, australiano Alan Jones morre aos 80 anos
Ex-piloto garantiu a primeira conquista da Williams na categoria, venceu 12 GPS em 10 temporadas e correu por sete equipes
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