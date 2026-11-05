Alan Jones foi campeão de Fórmula 1 em 1980Divulgação/redes sociais Fórmula 1

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AFP
Alan Jones, um dos dois únicos pilotos australianos que se consagraram campeões mundiais de Fórmula 1, faleceu nesta quinta-feira (5), poucos dias depois de completar 80 anos.
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Vencedor de 12 Grandes Prêmios de F-1, Alan Jones conquistou o título mundial em 1980, juntando-se a Jack Brabham como os únicos australianos que alcançaram a façanha.
Alan Jones - que completou 80 anos na segunda-feira (2) - morreu após uma breve doença, informou a emissora nacional ABC.
"Estamos profundamente tristes em anunciar o falecimento do nosso querido Alan, que morreu em 5 de novembro após uma breve doença", afirma um comunicado divulgado em nome de sua esposa, Amanda Butler-Davis, segundo a ABC.
"Alan dedicou sua vida ao automobilismo, construindo um legado que perdurará em inúmeras pessoas que ele tocou ao longo do caminho. Através de suas conquistas, de sua paixão e de seu inconfundível caráter, tanto dentro quanto fora das pistas, ele deixou uma marca duradoura no esporte", acrescenta o comunicado.
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Quem foi Alan Jones

Nascido em Melbourne e cujo pai, Stan, foi piloto de corridas e vencedor do Grande Prêmio da Austrália de 1959, o campeão mundial mudou-se para a Grã-Bretanha em 1970 para perseguir seus sonhos na F-1.
Como piloto da Williams, Alan Jones se tornou campeão mundial uma década depois. Ele se aposentou em 1986. Em uma homenagem, o Grande Prêmio da Austrália afirmou que Alan Jones "ocupa um lugar especial na história do nosso esporte".
"O título mundial de 1980 inspirou uma geração de fãs de automobilismo na Austrália", afirmou em um comunicado.
"A vitória no Grande Prêmio da Austrália no mesmo ano continua sendo a última vez que um piloto australiano venceu seu GP em casa. Ele deixa um legado extraordinário no automobilismo australiano e fará muita falta para a comunidade do esporte em todo o mundo".
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Alan Jones estreou em 1975 pela Embassy Hill, com quatro corridas, e Hesketh, em outras quatro. Nas temporadas seguintes passou por, Surtees e Shadow, onde conquistou a primeira vitória em 1977, até chegar à Williams em 1978. Foram cinco anos na equipe inglesa, ficou fora em 1982 e 1984, e voltou por Arrows e Lola, até deixar a categoria em definitivo, em 1986.
Desde sua aposentadoria, nenhum outro piloto australiano conseguiu vencer em casa ou ser campeão de Fórmula 1. Ainda assim, Jones contribuiu para a formação de uma geração de pilotos no país.