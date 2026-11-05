Audi terá pintura especial para o GP de São Paulo - Divulgação/Audi

Audi terá pintura especial para o GP de São PauloDivulgação/Audi

Publicado 05/11/2026 10:55

A Audi, equipe de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 , revelou nesta última quarta-feira (4), uma pintura especial para o Grande Prêmio de São Paulo. A inspiração por trás da pintura foi um símbolo das calçadas da capital paulista: o "piso paulista", padrão geométrico criado nos anos 1960 pela desenhista Mirtes Bernardes, que reproduz o contorno do mapa do Estado.

Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg compartilharam nas redes sociais os capacetes que vão usar em Interlagos. O brasileiro vai homenagear os 35 anos da vitória histórica de Ayrton Senna após cruzar a linha de chegada apenas com a sexta marcha. A pintura, com técnicas de xilogravura, possui tons de verde, azul e amarelo brilhantes, e também menciona a família do jovem piloto paulista.

Revolut’s Audi R26 Special Livery is ready for its home crowd. Até domingo, Interlagos. A Revolut's Audi R26 Special Livery está pronta para a torcida da casa. Até domingo, Interlagos. https://t.co/igo7rLT3Ti — Audi Revolut F1 Team (@audif1_) November 5, 2026

Esta é a terceira vez que a Audi terá uma pintura personalizada em sua temporada de estreia na Fórmula 1. A primeira vez em que a equipe alemã adotou um design especial foi no GP de Mônaco, quando a parte vermelha do carro passou a ser amarela, em referência a Ayrton Senna. Já a segunda vez ocorreu no GP de Singapura, quando colocou tons de azul no monoposto.

A Audi estreou oficialmente como construtora e fornecedora de unidades de potência na Fórmula 1 em 2026, após adquirir 100% da equipe Sauber. A identidade visual da Audi na F1 resgata a tradição dos carros prateados (Flechas de Prata) da Auto Union (antecessora da Audi formada em 1932 pela união de Audi, DKW, Horch e Wanderer).

Entre 1935 e 1939, a Auto Union competiu nos Grandes Prêmios da Europa (precursor da F1), conquistando títulos com lendas como Bernd Rosemeyer em 1936. Porém, não permaneceu para a Fórmula 1. Antes de chegar à categoria, no entanto, construiu um histórico vitorioso no Campeonato Mundial de Rally (WRC), DTM, Le Mans (Endurance) e IMSA.

A Audi anunciou a entrada na categoria aproveitando a mudança no regulamento de motores marcada para 2026. O projeto foi estruturado através da compra progressiva e total da equipe suíça Sauber, que estava na Fórmula 1 desde a década de 90 (adotando diversos nomes no período). Para a temporada de estreia, manteve os pilotos Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg.