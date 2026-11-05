Raphinha renovou contrato com o Barcelona pela segunda vez desde que chegouDivulgação/Barcelona

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Hugo Perruso
Raphinha seguirá no Barcelona por mais algumas temporadas. Em alta e com marcas relevantes, o atacante assinou nesta quinta-feira (5) um novo contrato com o clube espanhol, válido até junho de 2030.
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A cerimônia aconteceu no Camp Nou, com a presença do presidente do clube catalão, Joan Laporta, e oficializou a ampliação do vínculo. O acordo anterior era válido até o meio de 2028.
O brasileiro destacou a importância do período que viveu desde sua chegada à Espanha, em 2022, contratado junto ao Leeds United, da Inglaterra. E, depois da assinatura, reforçou o desejo de permanecer na equipe por ainda mais tempo, até o fim da carreira, mas com uma condição.
"É um sentimento de muito orgulho para mim e para a minha família. Só nós sabemos o que passamos desde que chegamos no clube até hoje. Eu me sinto muito orgulhoso por tudo que passei. Espero ter mais anos se possível, se minhas pernas permitirem que eu continue no mais alto nível por mais tempo. Quero encerrar minha carreira no clube, mas isso depende da minha condição física", afirmou Raphinha, que terá 33 anos ao fim do contrato.
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A carreira de Raphinha pelo Barcelona

O novo acordo também prevê uma valorização financeira para o atacante, que se consolidou como um dos principais nomes do elenco nas últimas temporadas. E os números comprovam sua importância.
Raphinha soma 190 partidas pelo Barcelona, com 94 gols e 55 assistências. Na temporada passada, ele foi um dos melhores do mundo e terminou na quinta posição da Bola de Ouro de 2025.

Destaque do time neste início de temporada

Essa é a segunda renovação de contrato que o Barcelona faz com o jogador. E novamente motivada pelo desempenho em campo. O brasileiro passou a atuar mais centralizado e ganhou protagonismo no time comandado por Hansi Flick.
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São 19 gols e três assistências em 13 partidas na temporada 2026-27 e é artilheiro isolado do Campeonato Espanhol, com 15 gols.
"Creio que todo jogador quer ser reconhecido pelos títulos. Meu objetivo é conquistar todos os títulos possíveis com essa camisa. Até agora, os números são positivos. Há um título que tenho como objetivo muito grande em conquistar, creio que os outros jogadores também, que é a Liga dos Campeões", completou.