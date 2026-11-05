Jorge Jesus deixou Cristiano Ronaldo no banco de reservas na última Data Fifa - AFP

Jorge Jesus deixou Cristiano Ronaldo no banco de reservas na última Data FifaAFP

Publicado 05/11/2026 13:17

foi pego de surpresa com o anúncio desta quinta-feira (5), segundo o jornal 'A Bola', e avaliou a decisão do craque, que antecipou a saída justamente para não estar na lista de sexta.

Principal responsável pela despedida precoce de Cristiano Ronaldo da seleção de Portugal , Jorge Jesus contava com sua convocação para os jogos de novembro. O técnico, segundo o jornal 'A Bola', e avaliou a decisão do craque, que

"Tudo isso é uma decisão dele. Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. Eu pedi a ele para continuar comigo porque precisava que ele estivesse junto, mas tenho de aceitar a decisão dele", disse em entrevista ao Canal 11.



Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus não conversam desde o dia 30 de setembro, segundo a publicação, antes do craque abandonar a concentração da seleção, irritado com declarações do técnico em coletiva de imprensa. Por isso, só avisou ao presidente da federação portuguesa de sua decisão de não jogar mais pelo país.



Entretanto, o ex-comandante do Flamengo evitou qualquer tipo de polêmica sobre o caso de colocá-lo no banco e não mandá-lo a campo, fato que gerou a briga inicial entre os dois.



"É uma referência mundial, uma referência de Portugal. É um jogador que ao longo destes anos deu muito à seleção. É um símbolo para a juventude portuguesa. A maior parte dos fãs dele são jovens", disse o técnico.



"Eu tive a oportunidade de partilhar ao longo de um ano que trabalhei com ele no Al Nassr. Portanto, ele vai ser sempre uma referência da nossa seleção, do nosso povo, da nossa história."



Jorge Jesus e a homenagem a Cristiano Ronaldo



O técnico também decidiu eternizar a imagem do ex-capitão no espaço utilizado pelos jogadores e integrantes da comissão técnica no centro de treinamentos da Federação Portuguesa de Futebol. Ele revelou a existência de uma foto de Cristiano Ronaldo onde se reúne com o grupo.



"Eu mandei colocar uma grande imagem dele no auditório para que todos os jovens, e não só os colegas com quem trabalhamos, vejam a referência dele", disse.



Jorge Jesus encerrou reforçando que a saída da seleção de maneira repentina e com uma crise não altera o lugar ocupado por Cristiano Ronaldo na história do país.



"Ele vai estar sempre no coração dos portugueses, na seleção, e não há volta a dar porque ele será sempre uma referência do futebol português."