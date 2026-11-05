Jorge Jesus deixou Cristiano Ronaldo no banco de reservas na última Data FifaAFP
Jorge Jesus lamenta saída de Cristiano Ronaldo: 'Tenho que aceitar'
Técnico da seleção portuguesa iria convocá-lo para as próximas partidas, diz querer contar com ele e revela homenagem feita ao craque
Jorge Jesus e a homenagem a Cristiano Ronaldo
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Alex Telles fez sacrifício para atuar em Botafogo x Atlético-MG
Lateral-esquerdo não foi titular, mas entrou no decorrer do segundo tempo na vitória por 1 a 0 sobre o Galo, no Nilton Santos
STJD reduz pena, e Neymar está liberado para defender o Santos
Atacante, de 34 anos, foi punido por tapar a boca em discussão com jogador do Bahia e acabou sendo enquadrado na Lei Vini Jr
Fluminense é beneficiado com tropeços e pode ampliar vantagem pelo G-4
Tricolor se manteve na zona de classificação para a Libertadores após a derrota do Athletico-PR diante do Vasco, em Curitiba
Botafogo vê evolução de goleiros na temporada
Alvinegro teve cinco atletas alternando na posição de titular durante a temporada; três deles já deixaram o elenco e estão em outros clubes
Flamengo traça planejamento, e Jardim define se utilizará pendurados
Rubro-Negro conta com período sem jogos para recuperar jogadores no departamento médico e não pensa em poupar contra o Athletico-PR
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