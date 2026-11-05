Neymar conversa com companheiros no Santos Raul Baretta/ Santos FC
STJD reduz pena, e Neymar está liberado para defender o Santos
Atacante, de 34 anos, foi punido por tapar a boca em discussão com jogador do Bahia e acabou sendo enquadrado na Lei Vini Jr
Viveros se desculpa por pisão em Cuiabano e expulsão contra o Vasco
Centroavante do Athletico-PR recebeu cartão vermelho na vitória cruz-maltina por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), após atrito com o lateral
Raphinha pede controle de carga na Seleção: 'Se quer contar comigo...'
Retomando forma física ideal após lesão com a Amarelinha, atacante tranquilizou torcedores do Barcelona sobre minutagem nesta Data Fifa
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Tricolor dará novo passo na venda do potencial construtivo do terreno na terça (10), em audiência convocada pela Câmara Municipal do Rio
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Britânico completará marca no autódromo de Interlagos, em São Paulo; corrida principal será neste domingo (8), às 14h (de Brasília)
Vasco oferece R$ 43 milhões ao Nottingham Forest por Cuiabano
Clube tenta adquirir o lateral-esquerdo em definitivo por valor abaixo dos 10 milhões de euros (R$ 61 milhões) previstos na opção de compra
Fluminense terá debate sobre possível reforma na sede das Laranjeiras
Câmara Municipal do Rio de Janeiro convocou audiência pública para discutir venda do potencial construtivo do estádio na terça-feira (10)
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