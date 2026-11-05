Neymar conversa com companheiros no Santos Raul Baretta/ Santos FC

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Pedro Logato
O atacante Neymar, de 34 anos, foi liberado pelo STJD para defender o Santos no próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, no próximo dia 18, na Vila Belmiro. O tribunal acolheu o recurso do Peixe e reduziu a suspensão com camisa 10 de duas partidas para uma.
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Neymar foi expulso no empate por 1 a 1 contra o Bahia, no último dia 24, por tapar a boca em uma discussão com Rodrigo Nestor, do Bahia, e acabou sendo enquadrado na Lei Vini Jr. O camisa 10 já cumpriu a suspensão automática na derrota para o Bragantino.
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Desde que voltou ao Santos no ano passado, Neymar entrou em campo em 53 partidas, anotou 21 gols e deu 12 assistências. Na atual temporada, foram 27 jogos, 10 gols e oito assistências. Ele tem contrato até dezembro.
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Neymar tem feito algumas mudanças no Santos desde que chegou. O camisa 10 influenciou inclusive a contratação de alguns jogadores como Philippe Coutinho, Arthur e Everton Cebolinha, que foram contratados recentemente pelo Peixe para o segundo semestre.
Com contrato com o camisa 10 até o fim do ano, Neymar ainda não tem sua permanência garantida no Santos na próxima temporada. O camisa 10 tem recebido consultas de equipes dos Estados Unidos e ainda avalia o que fará em 2027. Recentemente, o craque abordou seus planejamentos para a aposentadoria.
"Obviamente quando eu parar eu vou ficar um ano sem fazer p... nenhuma. Eu vou fazer assim: hoje eu estou com vontade de jogar bola, eu vou jogar bola. Hoje eu não estou com vontade de fazer p... nenhuma", afirmou em entrevista ao canal "Varanda Gourmet".
Revelado pelo Peixe, Neymar teve uma primeira passagem bastante vitoriosa pelo clube paulista. Ele foi campeão da Libertadores, em 2011, e da Copa do Brasil, em 2010, além de conquistas menores como Estaduais. Depois, em 2013, o craque se transferiu para o Barcelona. No clube catalão, ele viveu seu ápice em 2015, quando conquistou a Liga dos Campeões. Dois anos depois foi vendido para o PSG. Na França, Neymar alternou altos e baixos.
Em 2024, o camisa 10 se transferiu para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas pouco jogou. No meio do ano passado, Neymar voltou ao Santos, ajudou o clube na luta contra o rebaixamento, e atualmente vive seu momento mais confortável no Peixe, depois da chegada de reforços no segundo semestre, que colocaram o clube paulista na briga por uma vaga na Libertadores.
Pela seleção brasileira, Neymar fez parte do elenco em quatro Copas do Mundo (2014, 2018, 2022 e 2026). Ele conquistou a Copa das Confederações em 2013, e também foi campeão olímpico em 2016, no Maracanã, defendendo o Brasil.