José Mourinho em ação durante o duelo entre AEK e Real Madrid, na GréciaAris Messinis / AFP
“Fico com raiva com quantos grandes jogadores tenho que não posso escalar em todos os jogos ou iniciar em todos os jogos. Sobre Endrick... É um desafio e tanto para um lateral que, depois de jogar uma hora contra um adversário de qualidade, tenha que enfrentar ele”, disse o treinador, em entrevista coletiva depois do confronto.
“Mas, como digo, há muitos treinadores que devem olhar com muita inveja saudável, porque quando tenho problemas, olho para o banco e tenho tantas opções”, complementou.
Endrick tem sido utilizado por José Mourinho saindo do banco de reservas neste começo de temporada. Até aqui, só foi titular na goleada por 4 a 1 sobre o Sevilla, no dia 18 de outubro, pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol. De resto, foi acionado na etapa final em cinco partidas – Elche, Roma, RB Leipzig, Racing Club e AEK.
100% na Liga dos Campeões
“Temos 12 pontos, acho que já estamos classificados. E agora o objetivo é não disputar a repescagem e economizar duas partidas, porque temos tantas... E precisamos conquistar o que falta. Não sei... 7 ou 8 pontos, algo assim. Precisamos conquistar isso”, afirmou José Mourinho.
. Real Madrid 2x1 Inter de Milão (08/09) - 1ª rodada da Liga dos Campeões
. Roma 3x4 Real Madrid (14/10) - 2ª rodada da Liga dos Campeões
. Real Madrid 4x1 Leipzig (21/10) - 3ª rodada da Liga dos Campeões
. AEK 2x3 Real Madrid (4/11) - 4ª rodada da Liga dos Campeões
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