José Mourinho em ação durante o duelo entre AEK e Real Madrid, na Grécia - Aris Messinis / AFP

José Mourinho em ação durante o duelo entre AEK e Real Madrid, na GréciaAris Messinis / AFP

Publicado 05/11/2026 14:14

Técnico do Real Madrid, José Mourinho elogiou o elenco depois da vitória por 3 a 2 sobre o AEK, da Grécia , quarta-feira (4), na Allwyn Arena, pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O comandante fez questão de valorizar o papel de Endrick, que entrou no decorrer do segundo tempo.

Leia mais: Raphinha renova contrato e planeja encerrar carreira no Barcelona



“Fico com raiva com quantos grandes jogadores tenho que não posso escalar em todos os jogos ou iniciar em todos os jogos. Sobre Endrick... É um desafio e tanto para um lateral que, depois de jogar uma hora contra um adversário de qualidade, tenha que enfrentar ele”, disse o treinador, em entrevista coletiva depois do confronto.



“Mas, como digo, há muitos treinadores que devem olhar com muita inveja saudável, porque quando tenho problemas, olho para o banco e tenho tantas opções”, complementou. “Fico com raiva com quantos grandes jogadores tenho que não posso escalar em todos os jogos ou iniciar em todos os jogos. Sobre Endrick... É um desafio e tanto para um lateral que, depois de jogar uma hora contra um adversário de qualidade, tenha que enfrentar ele”, disse o treinador, em entrevista coletiva depois do confronto.“Mas, como digo, há muitos treinadores que devem olhar com muita inveja saudável, porque quando tenho problemas, olho para o banco e tenho tantas opções”, complementou.

Leia mais: Vencedor da Bola de Ouro, Harry Kane renova com o Bayern até 2029



Endrick tem sido utilizado por José Mourinho saindo do banco de reservas neste começo de temporada. Até aqui, só foi titular na goleada por 4 a 1 sobre o Sevilla, no dia 18 de outubro, pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol. De resto, foi acionado na etapa final em cinco partidas – Elche, Roma, RB Leipzig, Racing Club e AEK. Endrick tem sido utilizado por José Mourinho saindo do banco de reservas neste começo de temporada. Até aqui, só foi titular na goleada por 4 a 1 sobre o Sevilla, no dia 18 de outubro, pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol. De resto, foi acionado na etapa final em cinco partidas – Elche, Roma, RB Leipzig, Racing Club e AEK.

100% na Liga dos Campeões



Em alta, o Real Madrid tem 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. O time merengue ocupa a segunda posição na tabela do torneio continental, com 12 pontos. Quem lidera é o PSG, que também venceu todos os quatro jogos, mas balançou a rede mais vezes (20 contra 13).

Leia mais: Jorge Jesus lamenta saída de Cristiano Ronaldo: 'Tenho que aceitar'



“Temos 12 pontos, acho que já estamos classificados. E agora o objetivo é não disputar a repescagem e economizar duas partidas, porque temos tantas... E precisamos conquistar o que falta. Não sei... 7 ou 8 pontos, algo assim. Precisamos conquistar isso”, afirmou José Mourinho.



. Real Madrid 2x1 Inter de Milão (08/09) - 1ª rodada da Liga dos Campeões

. Roma 3x4 Real Madrid (14/10) - 2ª rodada da Liga dos Campeões

. Real Madrid 4x1 Leipzig (21/10) - 3ª rodada da Liga dos Campeões

. AEK 2x3 Real Madrid (4/11) - 4ª rodada da Liga dos Campeões “Temos 12 pontos, acho que já estamos classificados. E agora o objetivo é não disputar a repescagem e economizar duas partidas, porque temos tantas... E precisamos conquistar o que falta. Não sei... 7 ou 8 pontos, algo assim. Precisamos conquistar isso”, afirmou José Mourinho.Real Madrid 2x1 Inter de Milão (08/09) - 1ª rodada da Liga dos CampeõesRoma 3x4 Real Madrid (14/10) - 2ª rodada da Liga dos CampeõesReal Madrid 4x1 Leipzig (21/10) - 3ª rodada da Liga dos CampeõesAEK 2x3 Real Madrid (4/11) - 4ª rodada da Liga dos Campeões

Foco no Campeonato Espanhol

Agora, o Real Madrid vira a chave para enfrentar o Valencia, sábado (7), às 17h (de Brasília), no Mestalla, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O time merengue é o terceiro colocado na competição nacional, com 27 pontos – três a menos do que o Barcelona, líder isolado.