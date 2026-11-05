Yuri Alberto em campo pelo Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Yuri Alberto em campo pelo CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 05/11/2026 13:51

O atacante Yuri Alberto, de 25 anos, que foi expulso no empate sem gols entre Corinthians e São Paulo, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro, na última quarta-feira (4), pode receber um gancho por pisar na bandeirinha do rival do Alvinegro, depois de receber o cartão vermelho.

O jogo ocorreu no estádio do Santos, mas com o São Paulo era mandante da partida, havia um emblema do Tricolor no local. Depois da sua expulsão, Yuri Alberto deixou o gramado enfurecido e agiu com fúria contra a bandeirinha da equipe do Morumbi.

Yuri Alberto poderá ser enquadrado em três artigos: 250, 254 e 258. O primeiro ato desleal ou hostil pode levar de 1 a até 3 jogos de suspensão. O segundo é jogada violenta, que pode levar a punição de 1 a 6 partidas. E o último é conduta contrária à disciplina ou à ética com punição também de 1 a 6 partidas.

Além da atitude hostil, o atacante também poderá ser punido por sua expulsão. Yuri Alberto deu uma entrada em Ferrerinha, jogador do São Paulo, e por causa disso acabou sendo expulso.

O Corinthians acabou conseguindo um resultado bom dentro das circunstâncias da partida, já que terminou o clássico com dois jogadores a menos. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Matheus Pereira foi expulso. O cartão vermelho para Yuri Alberto aconteceu aos 37 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Alvinegro permaneceu na 17ª colocação na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Internacional tem um ponto a mais que o clube paulista, e o Timão tem a mesma pontuação do Grêmio, que está uma posição abaixo na classificação.

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, expostos no portal "Infobola", o Corinthians tem 55% de risco de ser rebaixado novamente para a Série B. A Chapecoense está matematicamente rebaixada, o Remo tem 99% e o Grêmio aparece com 58% de possibilidades. Logo depois vem o Internacional com 41%, o Vitória com 19% e o Mirassol com 18%. Com risco bem menor aparece o Coritiba com 5%, o Vasco com 3% e o Botafogo com 2%.

Até o fim do Brasileiro, o Corinthians tem mais quatro jogos: Botafogo (em São Paulo), Atlético-MG (em Belo Horizonte), Grêmio (em São Paulo) e Remo (em Belém). O Alvinegro foi rebaixado uma única vez para a Série B em 2007. No ano seguinte, foi campeão da competição, e voltou para a elite do futebol brasileiro.