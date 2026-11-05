Favorito ao título do campeonato, o Novorizontino faz a melhor campanha na Série B da sua história - Juan Rodrigues/Novorizontino

Favorito ao título do campeonato, o Novorizontino faz a melhor campanha na Série B da sua históriaJuan Rodrigues/Novorizontino

Publicado 05/11/2026 14:42

Série B do Brasileirão inicia nesta quinta-feira (5) sua penúltima rodada com a disputa pelo acesso à elite ainda em aberto. Botafogo-SP e Londrina se enfrentam às 19h30 (de Brasília), em Ribeirão Preto, na partida que abre a 37ª rodada. Os jogos seguem até domingo (8) e podem definir o campeão, os primeiros clubes promovidos e mais um rebaixado. do Brasileirão inicia nesta quinta-feira (5) sua penúltima rodada com a disputa pelo acesso à elite ainda em aberto. Botafogo-SP e Londrina se enfrentam às 19h30 (de Brasília), em Ribeirão Preto, na partida que abre a 37ª rodada. Os jogos seguem até domingo (8) e podem definir o campeão, os primeiros clubes promovidos e mais um rebaixado.

Pelo regulamento de 2026, apenas os dois primeiros colocados da segunda divisão do Brasileirão garantem acesso direto à Série A. Já as equipes que terminarem entre o terceiro e o sexto lugar disputam playoffs, em jogos de ida e volta, pelas outras duas vagas.

A briga pela vaga direta

Cinco clubes já garantiram pelo menos um lugar nos playoffs. O Novorizontino lidera com 67 pontos, seguido por Juventude (65), Vila Nova (63), Criciúma (62) e Fortaleza (62). Segundo levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, o Juventude tem 67,3% de chance de acesso direto. Vila Nova (23,2%), Criciúma (8,5%) e Fortaleza (5,2%) aparecem logo atrás. O líder tem 95,8% e pode estrear na Série A.

O principal confronto da rodada acontece no sábado (7), às 20h, quando Vila Nova e Criciúma se enfrentam em Goiânia, em duelo direto pelo G2. No mesmo horário, o Juventude visita o Cuiabá. Mais cedo, às 16h10, o Fortaleza encara o Novorizontino fora de casa.

Uma vitória do Juventude, combinada com um empate entre Vila Nova e Criciúma, garante o acesso direto do time gaúcho com uma rodada de antecedência.

Seis times por uma vaga nos playoffs

A disputa pelo sexto lugar está ainda mais embolada. CRB, Goiás, Sport e Atlético-GO somam 55 pontos cada, enquanto São Bernardo (52) e Operário (51) também seguem com chances.

O Sport abre essa briga na sexta-feira (6), às 19h30, contra o Operário, em Ponta Grossa. O CRB visita o Náutico no sábado (7), às 21h30. No domingo (8), o Atlético-GO enfrenta o Athletic, às 16h, e o Goiás recebe a Ponte Preta, às 19h15.

O Sport chegou a consultar a CBF sobre a possibilidade de unificar os horários dos jogos dos quatro clubes empatados, para que ninguém entre em campo sabendo o resultado dos rivais. Até o momento, a entidade não anunciou nenhuma mudança.

Nos playoffs, o terceiro enfrenta o sexto, e o quarto pega o quinto. As partidas de ida estão marcadas para 21 de novembro, e as de volta, para o dia 28. O clube de melhor campanha decide em casa e avança em caso de empate no placar agregado.

Avaí perto da Série C

Na parte de baixo da tabela, América-MG, Londrina e Ponte Preta já estão rebaixados. O Avaí, 17º colocado com 37 pontos, cai se não vencer o São Bernardo no sábado (7), às 16h. Para escapar, o time catarinense precisa vencer os dois jogos restantes e torcer por duas derrotas do Ceará, 16º com 43 pontos, que recebe o América-MG no domingo (8). A 38ª e última rodada da Série B está marcada para o dia 14 de novembro.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza