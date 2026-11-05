Felipão ressaltou o legado de Cristiano Ronaldo por Portugal - Yasuyoshi Chiba / AFP

Felipão ressaltou o legado de Cristiano Ronaldo por PortugalYasuyoshi Chiba / AFP

Publicado 05/11/2026 15:26

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“Ronaldo, você fez bem. Está tranquilo, tomou a decisão correta. Você foi um dos atletas que Portugal jamais esquecerá. E eu, como seu amigo e como pessoa que o admira, também jamais esquecerei, por tudo que você fez junto comigo e com seus companheiros”, disse o comandante.



Ele também fez questão de ressaltar o empenho e o legado do astro: “Foi um dos grandes jogadores que tive a honra de dirigir. Não apenas como jogador, mas também como pessoa. Ele fez tudo aquilo que queríamos que fizesse. Conseguiu tudo aquilo que desejava porque se esforçava para isso. Sempre teve uma capacidade acima da média”.



“Fico contente, feliz que ele tenha tomado essa decisão. E ele estará sempre junto comigo, junto com o meu coração, que é por Portugal, por ele e pelas pessoas que conheci lá”, complementou. “Ronaldo, você fez bem. Está tranquilo, tomou a decisão correta. Você foi um dos atletas que Portugal jamais esquecerá. E eu, como seu amigo e como pessoa que o admira, também jamais esquecerei, por tudo que você fez junto comigo e com seus companheiros”, disse o comandante.Ele também fez questão de ressaltar o empenho e o legado do astro: “Foi um dos grandes jogadores que tive a honra de dirigir. Não apenas como jogador, mas também como pessoa. Ele fez tudo aquilo que queríamos que fizesse. Conseguiu tudo aquilo que desejava porque se esforçava para isso. Sempre teve uma capacidade acima da média”.“Fico contente, feliz que ele tenha tomado essa decisão. E ele estará sempre junto comigo, junto com o meu coração, que é por Portugal, por ele e pelas pessoas que conheci lá”, complementou.

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Felipão esteve à frente de Portugal entre 2003 e 2008. Sob o comando do treinador brasileiro, a seleção foi vice-campeã da Eurocopa de 2004 e chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2006. Felipão esteve à frente de Portugal entre 2003 e 2008. Sob o comando do treinador brasileiro, a seleção foi vice-campeã da Eurocopa de 2004 e chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2006.

A trajetória de Cristiano Ronaldo por Portugal



Cristiano Ronaldo estreou por Portugal em 20 de agosto de 2003, em amistoso com o Cazaquistão. Na época, tinha apenas 18 anos. Ao todo, o craque português fez 146 gols em 234 jogos pelo país. Ele é o maior artilheiro da história do futebol de seleções e também o jogador que mais vezes vestiu a camisa de uma seleção de futebol no mundo.



“Aos portugueses, chegou o dia de devolver a camisa 7 da seleção de todos nós. Nunca senti como exclusivamente minha, mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de vestir, de defender e de levar comigo para estádios do mundo inteiro. Chegou o momento de entregar ao futuro. Não foi uma decisão fácil por decisões que não se tomam apenas com a cabeça, se tomam também com o coração”, declarou o astro, em vídeo publicado nas redes sociais.



“Termina uma caminhada que começou em agosto de 2003 e mudou a minha vida para sempre. Quando olho para trás e penso em tudo que vivi pela seleçãom não vejo apenas jogos, gols, recordes ou troféus. Vejo o que sou hoje. Vejo imigrantes que durante noventa minutos sentiam Portugal um pouco mais perto. Vejo milhões de portugueses que nunca conheci, mas fizeram parte da minha vida. No fim de tudo, futebol é muito mais que um jogo. O futebol são as pessoas”, concluiu.