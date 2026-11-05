Gianni Infantino, atual presidente da Fifa - Jaime Saldarriaga / AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FifaJaime Saldarriaga / AFP

Publicado 05/11/2026 19:15

Tashima é a segunda pessoa a anunciar que desafiará Infantino, depois do ex-zagueiro suíço do Tottenham, Ramón Vega.

"Com o apoio total da JFA, decidi apresentar minha candidatura à eleição presidencial da Fifa", declarou Tashima, de 68 anos, em um comunicado.

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Tashima já foi membro do Conselho da Fifa.

"Acredito que é importante que a sinceridade, a integridade e os elevados padrões éticos, que o futebol japonês valoriza e cultiva há muito tempo, sejam transmitidos claramente à comunidade futebolística mundial", afirmou.

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"(Quero) compartilhar esses princípios com o mundo e contribuir para um futuro melhor para o futebol", acrescentou, referindo-se ao seu objetivo.

Presidente da JFA de 2016 a 2024, o dirigente pretende se apoiar na "experiência adquirida ao longo dos anos".

"Assumirei este desafio com firme determinação, para poder contribuir para a continuidade do desenvolvimento do futebol mundial", completou.

O prazo limite para a apresentação de candidaturas à eleição é 18 de novembro.

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À frente da entidade máxima do futebol mundial desde 2016, o ítalo-suíço Gianni Infantino, de 56 anos, continua sendo o grande favorito na eleição que ocorrerá durante o Congresso da Fifa, em 18 de março de 2027, em Rabat, apesar das críticas que tem recebido desde o anúncio de um projeto (posteriormente abandonado) de criação de uma sociedade comercial aberta a investidores privados.

No entanto, Infantino se encontra agora em uma posição mais favorável para garantir sua reeleição, após ter recebido o apoio da Confederação Asiática de Futebol no mês passado.

O atual presidente havia declarado anteriormente que contava com o apoio da "grande, grande maioria" das associações-membro e havia rejeitado os apelos para que deixasse o cargo.