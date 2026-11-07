Novorizontino pode conquistar título da Série B e acesso à Série A neste domingo (8) - Ozzair Jr / Novorizontino

Novorizontino pode conquistar título da Série B e acesso à Série A neste domingo (8)Ozzair Jr / Novorizontino

Publicado 07/11/2026 08:30 | Atualizado 07/11/2026 18:38

Direto de Novo Horizonte, cidade do interior de São Paulo com cerca de 39 mil habitantes, um time está a um passo de fazer história. Neste fim de semana, o Novorizontino tem a chance de coroar trajetória marcada pela persistência com o título da Série B e o acesso à Série A , ambos feitos inéditos. Com time recheado de rostos conhecidos, o Tigre do Vale vive momento de pura conexão com o torcedor.

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Para alcançar os feitos, o Novorizontino precisa fazer o dever de casa e vencer o Fortaleza, neste sábado (7), às 16h10 (de Brasília) com apoio de público recorde no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o "Jorjão". Em caso de vitória, o acesso à elite do Brasileirão está garantido. Já a conquista da taça depende de que o vice-líder Juventude empate ou perca para o 13º colocado Cuiabá, neste sábado (7), fora de casa.

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Rostos conhecidos

O elenco do Tigre do Vale reúne nomes familiares, com experiência na Série A. Luís Oyama, ex-volante do Botafogo, é um deles. Trazido sem custos pelo time do interior paulista no começo deste ano, o jogador tem sido pilar no meio-campo. Outro com passagem pelo Glorioso é o zagueiro Gabriel Bahia, emprestado ao Novorizontino pelo Volta Redonda.

No clube desde 2023, o ex-Vasco Jordi é o goleiro titular da campanha histórica na Série B. Artilheiro do time, o centroavante Robson vive fase goleadora após passagens por Coritiba e Fortaleza na elite. Sem contar o camisa 10 e líder de assistências do campeonato, Rômulo, emprestado pelo Palmeiras até o fim do ano. Além, claro, do conhecido treinador Enderson Moreira.

A história do Novorizontino



O Grêmio Esportivo Novorizontino foi fundado em 13 de março de 1973, formado por funcionários de uma fábrica de calçados. Em 1977, Jorge Ismael de Biasi assumiu a presidência do clube e, então, o Tigre do Vale conseguiu crescer. Em 1990, foi vice do Campeonato Paulista. Já em 1994, levantou o troféu da Série C do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, porém, o Grêmio Esportivo Novorizontino passou a ser administrado pela família Chedid. O clube sofreu um grande declínio e, em 1999, faliu.



Então, em 2010, surgiu o Grêmio Novorizontino, que também é preto e amarelo e tem os mesmos mascote e hino do antigo Tigre do Vale. O escudo é outro elemento semelhante. Em 2023, o clube virou SAF e, atualmente, é dirigido por Genilson da Rocha Santos. Os principais acionistas são da família Biasi: Jorge Ismael de Biasi Filho, Roberto de Biasi (primo) e Sandro Cabrera (cunhado).

Ligação antiga com a família Biasi

A ligação do Grêmio Novorizontino com os Biasi não está só no Estádio Jorge Ismael de Biasi. A história do clube paulista se conecta com a família desde o Grêmio Esportivo Novorizontino. Com raízes em Novo Horizonte, em São Paulo, os Biasi têm negócios em diversos ramos, sendo o principal uma grande usina de cana-de-açúcar.



Também há investimentos em agropecuária, com confinamento de bois, geração de energia termoelétrica, haras e até venda de sêmen de cavalos, no mercado de reprodução de animais.

Representantes na Seleção

Ao longo da história, o Novorizontino já teve alguns jogadores que passaram por lá e vestiram a camisa da seleção brasileira, incluindo dois campeões mundiais. O de maior sucesso foi Márcio Santos, revelado pelo clube paulista. O zagueiro foi titular e peça importante na conquista do tetra, na Copa de 1994, que aconteceu nos Estados Unidos.



Outro que atuou pelo Tigre do Vale foi Paulo Sérgio, emprestado pelo Corinthians no início da carreira. O atacante também esteve no Mundial de 1994, mas sem muito espaço.



Hoje no Vasco, Robert Renan foi formado nas categorias de base do Novorizontino – atuou no sub-15 e no sub-17. O zagueiro foi chamado para representar a Amarelinha duas vezes, em 2023. À época, Ramon Menezes estava à frente do time nacional.

Conquistas do Novorizontino desde 2010



– Acesso à Série A3 (2012)

– Título do Paulistão Série A3 (2014)

– Vice-campeão do Paulistão A2 e acesso à elite (2015)

– Acesso à Série C (2020/21)

– Campeão do Paulistão do Interior (2021)

– Acesso à Série B do Brasileirão (2021)

– Vice-campeão do Paulistão A2 e acesso à elite (2023)

– Semifinalista do Paulistão 2024 | garantiu vaga na Copa do Brasil (2025)

– Na base, faturou o Título do Paulistão Sub-20 (2024)

– Vice-campeão do Paulistão Casas Bahia (2026) | garantiu vaga na Copa do Brasil (2027)