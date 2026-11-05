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Joia do Vasco, Rayan marca e Bournemouth chega ao topo da Liga Europa
Esporte

Joia do Vasco, Rayan marca e Bournemouth chega ao topo da Liga Europa

Brasileiro fecha virada por 3 a 1 sobre o Sparta Praga, comemora como Cristiano Ronaldo e mantém os Cherries com 100% no torneio

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Gabriel Pacheco
Rayan replicando comemoração de Cristiano Ronaldo após seu gol
Rayan replicando comemoração de Cristiano Ronaldo após seu gol
Revelado pelo Vasco, Rayan tem sido destaque positivo no futebol inglês
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Rayan voltou a decidir pelo Bournemouth. Nesta quinta-feira (5), o atacante brasileiro saiu do banco e marcou o terceiro gol da virada por 3 a 1 sobre o Sparta Praga, na Generali Arena, na República Tcheca, pela quarta rodada da Liga Europa. Com o resultado, o time inglês chegou a 12 pontos, manteve o aproveitamento de 100% e assumiu a liderança isolada da competição.
O gol saiu aos 44 minutos do segundo tempo. Evanilson roubou a bola no campo de ataque e serviu o ex-jogador do Vasco, que soltou uma pancada de perna esquerda para encerrar a partida. Na comemoração, Rayan repetiu o famoso “Siu” de Cristiano Ronaldo, acompanhado pelos torcedores ingleses no estádio, em homenagem ao português, que anunciou nesta quinta a aposentadoria da seleção de Portugal.
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Como foi o jogo

O Bournemouth teve a chance de abrir o placar aos 30 minutos, mas Lewis Cook desperdiçou a cobrança de pênalti e acertou a trave. Pouco depois, o Sparta aproveitou: Singhateh recebeu ainda perto do próprio campo, passou por três marcadores e marcou um belo gol. Aos 37, Guddal levou o segundo cartão amarelo e deixou os donos da casa com um a menos.

O técnico Marco Rose, que poupou titulares na escalação inicial, mudou o jogo com as substituições. Adams entrou no intervalo e empatou aos 12 minutos da etapa final, após erro na saída de bola tcheca. Na sequência, Evanilson e Rayan foram a campo. Aos 36, Evanilson aproveitou sobra na área e virou o placar, antes de dar a assistência para o gol do compatriota.
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Momento de Rayan no Bournemouth

O gol reforça a boa fase de Rayan na Inglaterra. Contratado ao Vasco em janeiro, após marcar 20 gols em 57 jogos na temporada de 2025, o atacante de 20 anos se adaptou rapidamente à Premier League. Ainda na primeira meia temporada, se tornou o primeiro brasileiro a marcar em três jogos seguidos da liga inglesa e ajudou o clube a terminar o campeonato em sexto lugar, com vaga em competição europeia.

Na atual temporada, já sob o comando de Marco Rose, Rayan também deixou sua marca na campanha histórica do clube na Liga Europa. Ele balançou as redes na vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad, na estreia, que representou o primeiro triunfo do Bournemouth em um torneio continental.
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Próximos jogos

O Bournemouth volta a campo no domingo (8), quando visita o Ipswich Town pela Premier League. Pela Liga Europa, o time enfrenta o Celta, na Espanha, no dia 26, pela quinta rodada. O Sparta Praga, que ocupa a 19ª posição, com quatro pontos, visita o Plzen no domingo, pelo Campeonato Tcheco. No dia 26, recebe o AZ Alkmaar pelo torneio continental.
*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Theo Faria
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