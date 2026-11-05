Joia do Vasco, Rayan marca e Bournemouth chega ao topo da Liga Europa

Rayan voltou a decidir pelo Bournemouth. Nesta quinta-feira (5), o atacante brasileiro saiu do banco e marcou o terceiro gol da virada por 3 a 1 sobre o Sparta Praga, na Generali Arena, na República Tcheca, pela quarta rodada da Liga Europa. Com o resultado, o time inglês chegou a 12 pontos, manteve o aproveitamento de 100% e assumiu a liderança isolada da competição. voltou a decidir pelo Bournemouth. Nesta quinta-feira (5), o atacante brasileiro saiu do banco e marcou o terceiro gol da virada por 3 a 1 sobre o Sparta Praga, na Generali Arena, na República Tcheca, pela quarta rodada da Liga Europa. Com o resultado, o time inglês chegou a 12 pontos, manteve o aproveitamento de 100% e assumiu a liderança isolada da competição.

aposentadoria da seleção de Portugal. O gol saiu aos 44 minutos do segundo tempo. Evanilson roubou a bola no campo de ataque e serviu o ex-jogador do Vasco, que soltou uma pancada de perna esquerda para encerrar a partida. Na comemoração, Rayan repetiu o famoso “Siu” de Cristiano Ronaldo , acompanhado pelos torcedores ingleses no estádio, em homenagem ao português, que anunciou nesta quinta a

Como foi o jogo

O Bournemouth teve a chance de abrir o placar aos 30 minutos, mas Lewis Cook desperdiçou a cobrança de pênalti e acertou a trave. Pouco depois, o Sparta aproveitou: Singhateh recebeu ainda perto do próprio campo, passou por três marcadores e marcou um belo gol. Aos 37, Guddal levou o segundo cartão amarelo e deixou os donos da casa com um a menos.



O técnico Marco Rose, que poupou titulares na escalação inicial, mudou o jogo com as substituições. Adams entrou no intervalo e empatou aos 12 minutos da etapa final, após erro na saída de bola tcheca. Na sequência, Evanilson e Rayan foram a campo. Aos 36, Evanilson aproveitou sobra na área e virou o placar, antes de dar a assistência para o gol do compatriota.

Momento de Rayan no Bournemouth

O gol reforça a boa fase de Rayan na Inglaterra. Contratado ao Vasco em janeiro, após marcar 20 gols em 57 jogos na temporada de 2025, o atacante de 20 anos se adaptou rapidamente à Premier League. Ainda na primeira meia temporada, se tornou o primeiro brasileiro a marcar em três jogos seguidos da liga inglesa e ajudou o clube a terminar o campeonato em sexto lugar, com vaga em competição europeia.



Na atual temporada, já sob o comando de Marco Rose, Rayan também deixou sua marca na campanha histórica do clube na Liga Europa. Ele balançou as redes na vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad, na estreia, que representou o primeiro triunfo do Bournemouth em um torneio continental.

Próximos jogos

O Bournemouth volta a campo no domingo (8), quando visita o Ipswich Town pela Premier League. Pela Liga Europa, o time enfrenta o Celta, na Espanha, no dia 26, pela quinta rodada. O Sparta Praga, que ocupa a 19ª posição, com quatro pontos, visita o Plzen no domingo, pelo Campeonato Tcheco. No dia 26, recebe o AZ Alkmaar pelo torneio continental.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Theo Faria

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